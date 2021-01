Iivo Niskanen tekee kaiken Oberstdorfin ehdoilla

Olympiavoittaja Iivo Niskanen selvittää hiihtokuntonsa vasta kilpailuissa. Hän ilmoitti Salpausselän yhdistelmäkilpailun aattona, ettei hänellä ole lauantain kilpailuun tavoitteita, eikä suostunut vertailemaan fysiikkatestiensä perusteella kuntoaan edellisvuosiin.

Niskanen kilpaili viimeksi Rukan maailmancupissa marraskuun lopussa, ja tuloksena oli kaksi viidettä sijaa.

– Minulla on ollut säännöllisesti harjoituskilpailuita ja testejä. On mitattu erilaisia tekijöitä, ja minulla on selkeä kuva kunnosta. En puhu harjoituskilpailusta. Kunto nähdään (virallisissa) kilpailuissa, Niskanen sanoi perjantaina Lahdessa.

– Mutta perustason pitäisi olla sellainen, ettei tarvitse lähteä konttaamaan.

Niskanen on kilpaillut viime talvea lukuun ottamatta suhteellisen säästeliäästi, eikä hän ole muulloin hiihtänyt myöskään Tour de Ski -kiertuetta.

– Olen hiihtänyt Tourin vain kerran, joten kaikki menee normaaliin tapaan. Ei mitään muutosta, Niskanen vähätteli kilpailutaukonsa merkitystä.

Helppo perinteisen osuus

Salpausselällä hiihdetään perinteisen ja vapaan hiihtotavan yhdistelmä lauantaina ja viestit sunnuntaina. Niskanen antoi ymmärtää, ettei skiathlonin reitti ole hänelle mieleen, koska perinteisen osuus on selvästi vapaan osuutta kesympi.

– Reitti on helpompi kuin Lahden 2017 MM-kisoista. Perinteisen osuudella tulee aika lailla yhteislähdön meininki, kun reitillä on niin paljon tasaista, Niskanen ennakoi.

Niskanen hakisi mieluusti ratkaisua perinteisellä hiihtotavalla, mutta helpolla reitillä on vaikea tehdä eroja.

– Vapaan osuus on perinteistä rankempi. Se kysyy hiihtäjältä enemmän jaksavuutta, Niskanen jatkoi.

Tavoitteet MM-kisoissa

Niskasen kausi jatkuu Lahden jälkeen Falunin hiihtokisoissa ja SM-kisoissa. Kaikessa on kyse valmistautumisesta Oberstdorfin MM-kisoihin, jotka järjestetään helmi-maaliskuun vaihteessa.

– Ei ole tavoitteita, Niskanen sanoi Lahden ja Falunin kisoista.

– Tavoitteet ovat MM-kisoissa. Tarkoitus on, että vauhti paranee viikonloppu viikonlopulta kohti kisoja, ja siellä on sitten tarkoitus pärjätä.

MM-kisojen päämatkakseen Niskanen ilmoitti 50 kilometrin yhteislähdön, joka hiihdetään kisojen päätteeksi 7. maaliskuuta.