IIHF neuvottelee Slovakian kanssa MM-jääkiekon isännyydestä

– Toimitamme IIHF:lle tietoa mahdollisesta kisajärjestäjyydestä. Korostamme, ettei mitään ole päätetty. Asia on IIHF:n ratkaistavissa, SZLH:n puheenjohtaja Miroslav Satan kertoi.

Slovakian ohella kiinnostusta MM-isännyyteen Latvian kanssa on myös Tanskalla. Mahdollista on myös se, että koko kisat pelataan Latviassa, joka oli MM-yhteisisäntä Valko-Venäjän kanssa. Uutistoimisto Tassin mukaan IIHF päättää isännyydestä ensi tiistaina tai keskiviikkona. MM-turnaus on määrä pelata 21. toukokuuta–6. kesäkuuta.

Slovakian ja IIHF:n neuvotteluista kertoi Suomessa aiemmin MTV.