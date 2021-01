Eero Teräväisen nappi-ilta siivitti Pelicansin lentoa

Jääkiekkoliigan suurin yllättäjä Pelicans on kerännyt nyt yhtä paljon sarjapisteitä kuin koko viime kaudella yhteensä eli 54.

Sillä irtoaa sarjan kakkospaikka. Pelicans löi perjantaina SaiPan tiukan taistelun jälkeen maalein 2–1.

Se oli lahtelaisjoukkueen neljäs peräkkäinen voitto. Yksi Pelicansin voimahahmoja oli puolustaja Eero Teräväinen, joka summasi tehot 1+1 ja peräti reilut 21 minuuttia jääaikaa.

– Täytyypä sanoa, että on aika nättiä pelata jääkiekkoa. Nyt ei tule jämäminuutteja. Olen löytänyt tatsin ihmeen nopeasti. On ollut kunnia saada tulla Lahteen. Täällä on loistava ilmapiiri, ja jätkistä näkee, että heillä on kivaa. Ja kivaa on minullakin, HIFK:sta lainalla pelaava Teräväinen sanoi.

SaiPan ainokaisen osuman iski Micke Saari. Saari missasi käytännössä koko viime kauden loukkaantumisen vuoksi. Hänen edellinen liigamaalinsa oli niinkin kaukaa kuin maaliskuulta 2019.

– Olihan se minulle helpottava maali. Harmi vain, ettei se riittänyt pisteisiin. Meillä oli toisessa ja kolmannessa erässä omat paikkamme.