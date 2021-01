Tänään nähdään kiivas urheilupäivä Salpausselällä

Salpausselän kisojen toinen päivä alkaa maastohiihdon naisten yhdistelmäkilpailulla. Maailmancupin kello 11.30 alkavassa kilpailussa hiihdetään perinteisellä tavalla 7,5 kilometriä ja sen perään sama matka vapaalla.

Skiathloniin on luvassa raskas nollakeli, joka vahvistaa entisestään norjalaisen Therese Johaugin suosikkiasemaa.

– Therese näytti aika kovalta, Krista Pärmäkoski arvioi Johaugin verryttelyvauhtia perjantaina.

Norjalaiset kilpailevat Lahdessa raikkain voimin, sillä he eivät osallistuneet rankalle Tour de Ski -kiertueelle tammikuun alussa.

Tourilla viidenneksi kamppaillut Pärmäkoski teki kilpailuun valmistavan harjoituksen tiistaina ja totesi toipuvansa edelleen kahdeksan kilpailun kiertueen rasituksista.

– En ollut treeniin tyytyväinen, joten vähän mietityttää, Pärmäkoski pohdiskeli perjantaina mahdollisuuksiaan Lahden yhdistelmäkilpailussa.

– Omissa suorituksissa seuraan enemmän aikaeroa muihin kuin sijoituksia. Jos Therese on aivan ylivoimainen, täytyy verrata omaa vauhtia kakkossijaan.

Niskanen paljastaa korttinsa

Miesten 15+15 kilometrin yhdistelmä alkaa kello 14. Iivo Niskanen lähtee kilpailuun päinvastaisista lähtökohdista Pärmäkoskeen verrattuna. Niskanen kilpaili viimeksi Rukan maailmancupissa marraskuussa.

Sen jälkeen ohjelmassa on ollut harjoittelua, harjoituskilpailuita ja matolla tehtyjä testejä. Niskanen sanoi perjantaina, että hänellä on hyvä tuntuma nykykuntoonsa, muttei paljastanut sitä.

– Kunto nähdään (virallisissa) kilpailuissa, Niskanen ilmoitti.

– Mutta perustason pitäisi olla sellainen, ettei tarvitse lähteä konttaamaan.

Lahden skiathlonissa perinteisen osuus on helppo. Niskanen iskisi mielellään tällä paremmalla hiihtotavallaan, mutta nykyisellä reitillä on vaikea tehdä isoja eroja.

– Perinteisen osuudella tulee aika lailla yhteislähdön meininki, kun reitillä on niin paljon tasaista. Vapaan osuus kysyy hiihtäjältä enemmän jaksavuutta, Niskanen ennakoi.

Herola löysi juonen hyppyyn

Yhdistetyn ohjelmassa on parikilpailu, jonka mäkiosuus alkaa kello 12.30 ja hiihto 16.20. Suomen ykkösparissa kilpailevat Ilkka Herola ja Eero Hirvonen sekä kakkosparissa Arttu Mäkiaho ja Otto Niittykoski.

Herola onnistui maailmancupin edellisessä kilpailussa Val di Fiemmessä hyvin, kun hän oli henkilökohtaisessa kilpailussa toinen ja kuudes. Parikilpailussa Herola ja Hirvonen sijoittuivat kolmanneksi.

– On mukava tulla Lahteen kilpailemaan, kotikentälle. Takana on hyvä viikonloppu, ja itseluottamus on hyvä. Tavoitteena on podium molemmissa kilpailuissa, Herola tiivisti ennakkonäkymät.

– Kisoihin on kiva lähteä, kun tietää, että kaikki on mahdollista. Hyppy ei vaadi enää mitään erityistä tekemistä. Ne viimeiset prosentit hyppyyn tulevat rentoudesta.

Kilpailupäivä päättyy joukkuekilpailuun Lahden suurmäessä kello 17.15. Suomen joukkueessa kilpailevat Antti Aalto, Niko Kytösaho, Eetu Nousiainen ja Jarkko Määttä.