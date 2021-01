Jasmi Joensuu hiihtää ja jättää päätökset MM-viestipaikoista muille

Suomen naishiihtäjien ykkösviestikvartetti oli sunnuntaina Lahden maailmancupissa sama kuin vuotta aiemmin, mutta helmi-maaliskuun taitteessa käytäviin Oberstdorfin MM-kilpailuihin mennessä maajoukkueen nuoren polven hiihtäjä Jasmi Joensuu haluaa viestijoukkueeseen muutoksen.

– Jos olen elämäni kunnossa ja ansaitsen paikkani, lähden kunnialla edustamaan Suomea. Viestipaikka ei ole kuitenkaan pakkomielle, Joensuu kuvaili Salpausselän kisaurakkansa päätteeksi.

Joensuu ei halunnut ottaa kantaa nimiin, osuuteen tai edes hiihtotyyliin, mutta viestikvartetissa Laura Monosen paikka on horjuvin alkukauden ja Salpausselän perusteella.

– Urheilijalla on hyvä rooli, kun ei tarvitse tehdä päätöksiä. Tilanne on jännittävä. Hyvänä päivänä pystyn hiihtämään hyvin molemmilla tavoilla, 24-vuotias Joensuu jutteli.

Sunnuntaina perinteisen osuudet lykkineet Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen ovat olleet kelpo vireessä ja onnistuivat myös Lahdessa.

Neljännen osuuden vapaalla hiihtäneen Krista Pärmäkosken asema joukkueessa on terveenä selvä, mutta vapaalla hiihdettävä kolmas osuus voisi olla Joensuun haarukassa. Sunnuntaina Joensuu hiihti kakkosjoukkueessa ja pystyi samaan vauhtiin ykkösjoukkueen Monosen kanssa.

– Se on se taistelu, kumpi pääsee hiihtämään MM-kilpailuihin (viestiä). Minun mielestäni on erittäin positiivinen juttu, että tulee kisaa eikä paikka ole selvä. Viestiä ajatellenkin on hyvä, että siellä hiihtää parhaat. Näin sen pitää ollakin, kilpailuasetelmaan tyytyväinen Joensuu mietiskeli.

SM-kilpailut viimeisenä näyttöpaikkana

Joensuu väläytti kehitystään jo marraskuun lopussa Rukalla ja sai Tour de Skillä kovaa kilpailukokemusta. Mononen palasi Rukan jälkeen maailmancupiin vasta Salpausselällä ja oli yhdistelmäkilpailun 21:s. Joensuu näytti osaamistaan vain viestissä.

– Tuntui tosi hyvälle, että sain hyvän ja kovan hiihdon. Jätin siksi lauantain väliin, kun säästin paukkuja Ruotsiin. Siellä on ohjelmassa enemmän sprinttejä, Joensuu viittasi seuraaviin maailmancupin kilpailuihin.

Falunin ja Ulricehamnin sprinttipainotteinen ohjelma sopii Joensuulle lisänäyttöjen antamiseen.

– Olen saanut harjoitella paremmin Tour de Skin jälkeen. Keskityn yksittäisiin kisoihin ja yritän tehdä urani parhaita startteja. Se auttaa eteenpäin.

Ennen MM-kilpailuja ohjelmassa on myös Pyhäjärven SM-hiihdot helmikuun puolivälissä. Siellä Joensuu hiihtää parisprintin ja sprintin. Vantaan Hiihtoseuraa edustava Joensuu saavutti viime talvena Vöyrillä sprintin SM-pronssin.

– Kaikki tästä eteenpäin tähtää MM-kilpailuihin. Kauden alussa se oli pieni toive, mutta on noussut kauden aikana realistiseksi mahdollisuudeksi, Joensuu painotti.