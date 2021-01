Päävalmentaja Frank Lampard sai lähtöpassit Chelseasta

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Chelsea on antanut potkut päävalmentajalleen Frank Lampardille. Chelsea on Valioliigassa sijalla yhdeksän, mikä on odotuksiin nähden pettymys.

Chelsean suurimpiin pelaajalegendoihin kuuluva Lampard hyppäsi lontoolaisseuran valmentajaksi kesällä 2019. Chelsea kertoi Lampardin lähdöstä maanantaina kotisivuillaan . Seura perusteli ratkaisua heikoilla peliesityksillä ja tuloksilla.