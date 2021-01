Sarjan hallitus ei tehnyt päätöstä loppukaudesta – jääkiekon Mestiksen kohtalo yhä auki

Jääkiekon toisen sarjaportaan Mestiksen loppukauden kohtalo on yhä auki. Mestiksen hallitus ei vielä tänään tehnyt päätöstä, pelataanko sarjaa vai keskeytetäänkö kausi kokonaan.

Mestistä ei ole pelattu marraskuun lopun jälkeen lainkaan koronarajoitusten vuoksi. Mestiksen pelaaminen ilman yleisöä on taloudellisesti kannattamatonta. Ylimmän sarjatason Liigaa on pelattu joulukuun alusta tyhjille katsomoille.

Mestis-seurat totesivat yhdessä, että kaikilla on halu jatkaa pelaamista, kunhan se on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Mestiksen hallitus kokoontuu uudestaan heti, kun päätös mahdollisesta valtionavustuksesta on tiedossa, mutta kuitenkin viimeistään ensi viikolla 3. helmikuuta.

– Haluamme selvittää kaikki mahdolliset vaihtoehdot, jotta voisimme pelata vaikka ilman yleisöä. Totesimme yhdessä, että tuntuisi pahalta päättää kauden päättämisestä, jos on pienikin mahdollisuus jatkaa pelaamista, kertoo Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro tiedotteessa.

Valtionapupäätöstä odotellaan

Mestiksellä on arvioitavana useita lisätuloja mahdollistavia toimia, joista keskeisimpänä on valtiontuki. Mestis odottaa päätöstä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavusta helmikuun alkupuolella.

– Halusimme odottaa tähän päivään asti aluehallintovirastojen päätöksiä koskien mahdollisten yleisötapahtumien sallimista. Oletettavissa on tällä hetkellä, että yleisörajoitukset tapahtumien osalta jatkuvat pitkälle kevääseen, ja tämän takia haluamme vielä selvittää perin pohjin kaikki mahdolliset vaihtoehdot pelaamiselle, vaikka ilman yleisöä, Aro kommentoi.