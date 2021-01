Jalkapalloilija Linda Nymanin ura jatkuu Espanjan pääsarjassa. Keskikenttäpelaaja on siirtynyt Espanjan pääsarjassa pelaavan EDF Logronon riveihin. Nyman oli nimetty Logronon kokoonpanoon jo viikonloppuna Real Madridia vastaan, mutta ottelu siirtyi koronavirusepäilyn vuoksi keskiviikoksi.

27-vuotias Nyman oli vuoden 2020 italialaisen Interin pelaaja, mutta jäi syyskaudella ilman peliaikaa. Nyman on kokkolalaisen GBK:n kasvatti, ja hän on aiemmin pelannut myös Suomessa Hongassa sekä Ruotsissa Kungsbackan riveissä. Naisten maajoukkueessa Nyman on pelannut kahdeksan maaottelua.

Espanjan pääsarjassa pelaa myös kolme muuta suomalaista. Sanni Franssin seura on Real Sociedad, Iina Salmen Valencia ja Sini Laaksosen Santa Teresa.

