LASB on tekemässä miesten F-liigassa kauan odotetun yllätyksen – "Pudotuspelipaikka ei enää saa jäädä vain tavoitteen tasolle"

Salibandyn miesten F-liigassa viidentenä oleva LASB pelasi vielä keväällä 2016 divaria 200 katsojan edessä pienellä Lammilla, joka on osa Hämeenlinnaa. Tuo kevät on myös viimeinen, jolloin miesten salibandyliigan pudotuspeleihin edenneessä kahdeksikossa on nähty muutoksia.

Liigapaikan myötä seurafuusiossa lahtelaistuneen LASBin pudotuspelipaikka näyttää vihdoin vääjäämättömältä. Turvaväli pudotuspelipaikan menettämiseen on 11 pistettä, kun runkosarjaa on pelaamatta viisi peliä. – Tiedän, että LASBin tavoitteena on aina ollut olla pudotuspeleissä, ja kerran on oltu pisteen päässä. Kyllä sen huomaa, että kaikki nauttivat siitä, että ollaan menossa tavoitetta kohti eikä pelata karsintapaikkaa vastaan, luottopuolustaja Miska Mäkinen aistii. Mainos alkaa Mainos päättyy LASB on kerännyt 21 pelistä 38 pistettä. Viime kaudella se oli koko kauden pistemäärä. – Joukkueen runko on pysynyt kolme vuotta samana ja se alkaa näkymään, kun kaikille hioutuu sama filosofia pelaamisesta. Itseluottamuksen nousu on taas varmasti lyhyellä aikavälillä yksittäinen iso syy. Pelitapa on ollut pitkälti aika sama koko ajan, Mäkinen analysoi onnistumisen syitä. Kasvutarina perustuu yhteisöön Helsinkiläislähtöisenä Mäkinen, 24, on nähnyt LASBin sisältä ja ulkopuolisena. – Kyllä sen huomaa, että LASBin juuret ovat Lammilla ja yhteisöllisyys kumpuaa sieltä. Isommissa seuroissa on ehkä enemmän maksullista työvoimaa käytössä, mutta täällä on ihmisiä, jotka tekevät talkoohommia täydellä LASB-sydämellä. Se on varmasti yksi seuran vahvuus, mitä ei muilla F-liigassa ole, Mäkinen pohtii. Edustusjoukkue on konkreettisesti seurayhteisön keskiössä. Joukkue käärii pelin jälkeen salibandymaton säilöön talkoolaisten mukana, mikäli peliesitys on ollut vaisu. – Se on ollut sellainen tapa täällä, että jos ei pystytä tarjoamaan yleisölle sitä mitä he ansaitsevat, niin mennään pelin jälkeen auttamaan, Mäkinen tiivistää. Mäkisen mielestä pudotuspelitavoite on ollut kaikilla hänen kolmella LASB-kaudellaan realistinen, vaikkakin jäänyt haaveeksi. – Se on ollut meille sellainen sopiva haaste. Meillä on ollut aiemminkin kyvyt, mutta ehkä se ottaa aikaakin oppia voittamaan pelejä. Nyt pudotuspelipaikka ei enää saa jäädä vain tavoitteen tasolle, Mäkinen vaatii. Jano menestyä Lokakuussa F-liigan kuukauden parhaaksi pelaajaksi valittu Mäkinen kuntouttaa nilkan nivelsidevammaa runkosarjan loppuun, mutta pudotuspeleissä kautta olisi vielä mahdollisuus päästä jatkamaan. Tapanilan Erän junioreissa Mäkisen mitalikaappiin tarttui SM-kultaa niin A-, B-, kuin C-junioreissa. Juniorivuodet kruunasi nuorten MM-kulta 2015, mutta nyt jano menestyä on entistäkin kovempi. – Kyllä niitä mestaruushetkiä on ikävä. Junnuissa mestaruuteen oli joka vuosi mahdollisuus ja monesti se voitettiinkin. Sitä piti vähän itsestäänselvyytenäkin. Nyt kun miehissä menestystä ei ole tullut, niin se on kasvattanut nälkää, että pääsisi takaisin kannujahtiin.