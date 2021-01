MM-jääkiekon isännyyttä pähkäillään vielä – ratkaisu luvassa ensi viikolla

Jääkiekon hallitsevan miesten maailmanmestarin Suomen pokaalipuolustuksen paikka on epäselvä vielä vajaat neljä kuukautta ennen MM-turnauksen alkua. Ratkaisu MM-kiekon isännyydestä on luvassa ensi viikolla. Vaihtoehtoja on kolme: Latvia, Slovakia ja Tanska.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel kertoi tiistaina, että IIHF kerää vielä tietoa tilanteesta. Päätös saadaan ehkä ensi tiistaina tai keskiviikkona. Fasel arveli myös, että koronatilanteen vuoksi kisat olisi ehkä parempi pitää yhdessä maassa. IIHF:n varapuheenjohtajan Kalervo Kummolan mukaan se on tällä hetkellä todennäköisin vaihtoehto, mutta myös yhteisisännyys on yhä mahdollinen. Mainos alkaa Mainos päättyy Kisat menettäneen Valko-Venäjän kanssa isännyyden jakaneen Latvian tilanne on mielenkiintoinen, jos kisat päätetään järjestää yhdessä paikassa. Vuoden 2006 MM-turnaukseen valmistunut Arena Riga on mitat täyttävä pelipaikka, mutta toisen paikan osalta on mietittävää. Väliaikainen jääkiekkoareena voisi jälleen ratkaista pulman. – Vuonna 2006 pelattiin Arena Rigan ohella sisäpallotilassa, joka oli muutettu jääkiekkokäyttöön. Arena Rigaa vastapäätä on sisähalli, joka voitaisiin muuttaa jääkiekkokäyttöön, Kummola kertoo. Jos Latvia menettäisi kisajärjestämisen, se olisi karu kohtalo jo epävarmuuden kanssa painimaan joutuneelle maalle. Kummola toivoo, että Latviassa voitaisiin pelata. – Latvia on mielestäni jo kärsinyt tässä asiassa tarpeeksi. Slovakian etuna olisi hallitilanteen lisäksi sekin, että se tulisi IIHF:lle halvimmaksi vaihtoehdoksi. Jos kisat pelataan ilman yleisöä, IIHF joutuu vastaamaan kustannuksista. Kummolan mukaan Latviankin kanssa toki neuvotellaan kisojen talouskuvioista. Juniorikisat Dallasiin, naisten kisoja siirretään eteenpäin IIHF:llä on päätettävää myös muista MM-turnauksista. Kummola kertoi keskiviikkona, että Yhdysvalloissa pelattavat kevään alle 18-vuotiaiden poikien MM-kisat siirretään Michiganista Dallasiin. Kanadan Halifaxissa pelattava naisten MM-turnaus puolestaan siirtyy eteenpäin aiotusta huhtikuun aikataulustaan (7.–17. päivä).