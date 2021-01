Koronaviruksen takia viime vuodelta tämän vuoden kesälle siirrettyjen Tokion kesäolympialaisten yllä häilyy pessimismiä, jota ovat viime aikoina lisänneet virusmuunnokset ja globaalit vaikeudet rokotuksissa. Mediassa on väläytelty kisojen perumista, mutta Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach ei suostu luovuttamaan.

– Emme käytä aikaa tai energiaa spekulointiin siitä, järjestetäänkö kisoja. Teemme töitä sen eteen, miten ne järjestetään. Meidän on pyydettävä kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, se on tärkeintä, Bach totesi keskiviikkona viitaten siihen, kuinka viruspandemia on monimutkaistanut kisajärjestelyjä.

– Opimme lisää joka päivä. Pystymme ja voimme järjestää tarpeelliset vastatoimet (virusta vastaan). Ja jos kisat eivät voisi olla turvalliset, emme järjestäisi niitä.

