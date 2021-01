Nashville laittoi Kevin Lankisen koville Chicagon maalilla – voiton Predators sai vasta voittolaukauskisassa

Jääkiekon NHL:ssä kotijoukkue Nashville Predators otti jo toisen voiton Chicago Blackhawksista. Helpolla voitot eivät ole tulleet. Edellinen peli ratkaistiin jatkoajalla ja toinen voittolaukauskilpailussa, jossa Nashville otti kapean 2–1-voiton.

Nashville piti yllä rajua painostusta Chicagon maalilla, jota vartioi vasta tällä kaudella NHL:ssä debytoinut Kevin Lankinen. Hän torjui 41 kertaa, kun taas Nashvillen maalilla Juuse Sarokselle torjuntoja kertyi 29. Kaksi ensimmäistä erää pelattiin kokonaan maaleitta.

Voittolaukauskisassa Lankinen torjui kahdesti, mutta Nashvillen Matt Duchene oli omalla laukausvuorollaan ovelampi.

Predators pääsi ensimmäisen kerran pelissä niskanpäälle, kun kolmatta erää oli pelattu reilut viisi minuuttia. Nick Cousins sai rannelaukauksella kiekon Lankisen ohi. Ryan Carpenter tasoitti Chicagolle neljä minuuttia myöhemmin.

Nashvillen hyökkääjistä Mikael Granlund oli jäällä reilut 20 minuuttia ja Erik Haula noin 15 minuuttia, mutta molemmat jäivät pisteittä.

Nashville on seitsemällä pelillään ja neljällä voitollaan liigan sijalla 14. Chicago puolestaan on voittanut kahdesta pelistään kaksi ja on sijalla 18.

Aamuyön toisessa ottelussa Vancouver Canucks voitti Ottawa Senatorsin 5–1. Joukkueiden edellisessä kohtaamisessa aiemmin tällä viikolla Vancouverin voitto oli vieläkin selvempi.

Tyler Motte ja J. T. Miller tekivät molemmat Vancouverille kaksi maalia, Elias Pettersson yhden. Ottawan ainoasta osumasta vastasi Josh Norris.