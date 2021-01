ManUn Solskjär löysi tappion syyn mielikuvituksen puutteesta ja erotuomarin virheistä – ManU kärsi kirvelevän 2–1-tappion liigajumboa vastaan

Ensimmäinen tappio sitten marraskuun alun rapautti Manchester Unitedin mestaruushaaveita jalkapallon Englannin Valioliigassa. Tällä kaudella muutkin kärkijoukkueet ovat toki menettäneet pisteitä, mutta ManUlle keskiviikon myöhäisillan pisteettömyys oli nolo.

Liigajumbo Sheffield United ylsi vasta kauden toiseen voittoonsa, kun se kukisti ManU:n 2–1. ManUn naapuri Manchester City piti paikkansa Valioliigan kärjessä yhden pisteen erolla.

City on pelannut yhden ottelun ManUa vähemmän, joten Pep Guardiolan valmentama City on vahva ehdokas kolmanteen mestaruuteensa neljässä vuodessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ole Gunnar Solskjärin luotsaama ManU pelasi Sheffield Unitedia vastaan huolimattomasti, eikä pelissä ollut samaa henkeä kuin sunnuntaisessa joukkueessa, joka kukisti Liverpoolin cupin viidennellä kierroksella. Vierasjoukkue Sheffield United otti johdon 23. minuutilla Kean Bryanin maalilla, kun ManU-maalivahti David de Gea ei saanut nyrkkeiltyä palloa kulmapotkun jälkeen kauemmas maalista.

ManU tasoitti runsaan tunnin pelin jälkeen, kun puolustaja Harry Maguire pukkasi pallon maaliin Alex Tellesin kulmapotkusta. Kymmenen minuuttia myöhemmin Oliver Burke laukoi voittomaaliin, ja pallo kimposi ja vaihtoi suuntaa osuttuaan Axel Tuanzebeen.

Solskjär syytti erotuomaria kahdesta virheestä. Norjalaisen päävalmentajan mielestä De Geaa rikottiin vieraiden avausmaalissa, ja lisäksi erotuomari hylkäsi Anthony Martialin maalitilanteen Maguiren virheen takia.

– Kaksi väärää tuomiota, sellaista se on, Solskjär sanoi BBC:lle ja tunnusti, ettei hänen joukkueensa löytänyt viime viikkojen kaltaista virettä. Pelistä puuttui päävalmentajan mukaan mielikuvitus.

ManU oli hävinnyt Valioliigassa edellisen kerran 1. marraskuuta, jolloin se kärsi 0–1-tappion Arsenalille.

Sheffield Unitedilla on 20 ottelusta kahdeksan pistettä, ja joukkue on kymmenen pisteen päässä putoamisviivan yläpuolelle kapuamisesta. Seura ei ollut voittanut ManUn kotikentällä Old Traffordilla sitten vuoden 1973.

– Erityinen voitto ja erityinen esitys. En tiedä, viritämmekö me uskomatonta pelastumista, mutta haluamme näyttää, mistä tämä joukkue on tehty, Sheffield Unitedin päävalmentaja Chris Wilder kommentoi.