Aitajuoksija Harala kärsi kolmen kuukauden toimintakiellon dopingrikkeestä – lisäravinteen kylkiäisenä elimistöstä löytyi kiellettyä piristettä

Aitajuoksija Lotta Harala on saanut Antidopingasioiden kurinpitolautakunnalta kolmen kuukauden toimintakiellon lisäravinteessa olleen piristeen käytöstä.

Haralan viime elokuussa yleisurheilun Espoon gp-kisoissa antamasta dopingnäytteestä löytyi viitteitä 5-metyyliheksaani-2-amiinista, joka on kisassa kielletty piriste. Ainetta on joissain ravintolisissä.

Haralan mukaan aine oli peräisin kreatiinivalmisteesta, jota hän käytti ennen Espoon kilpailua. Positiivisen näytteen tuonutta ainetta ei mainittu kreatiinivalmisteen ainesosasisällössä.

Kielletyn aineen pitoisuus näytteessä oli erittäin pieni (noin 100 ng/ml), joka Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan mukaan osoittaa, ettei aineella todennäköisesti ollut merkitystä kilpailusuorituksessa.

Kurinpitolautakunta piti Haralan rikkomusta tahattomana.

Käytössä eri kreatiinivalmiste

Ravintolisä oli eri valmistajan tuote, mitä Harala normaalisti käyttää.

– Normaalisti käyttämäni kreatiini oli heinäkuun lopulla loppumaisillaan, ja kreatiinikuuriani oli vielä viikko edessä. Niinpä tilasin uuden kreatiinipurkin, mutta se oli väliaikaisesti loppunut, joten käytin kreatiinikuurini viimeiset viisi päivää eri merkin kreatiinituotetta, Harala kertoo Urheiluliiton tiedotteessa.

Positiivinen testitulos oli Haralalle yllätys, sillä hän oli tarkistanut ennen Espoon gp-kilpailua käyttämänsä tuotteen turvallisuuden käytössään olevin keinoin. Harala käytti samaa kreatiinivalmistetta jo keväällä 2020, ja oli silloin dopingtestissä, mutta kyse oli harjoituskauden testistä, eikä näytteestä analysoitu piristeeksi luokiteltavaa ainetta.

Harjoittelun tukena

Harjoittelussaan Harala on käyttänyt sallittuja lisäravinteita. Niiden käytön hän on suunnitellut ravitsemusasiantuntijan kanssa.

– Lisäksi olen konsultoinut ravitsemus- ja lisäravintoasioissa omaa lääkäriäni. Lisäravinteiden käytön pohjana ovat olleet verikokeet, joilla on varmistettu niiden tarpeellisuus, Harala kertoo.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta katsoi Haralan pyrkineen toimimaan erittäin huolellisesti ja käyttäneen lisäravinteiden käytössä tarkkaa harkintaa. Lautakunta määräsi Haralalle kolmen kuukauden toimintakiellon todettuaan, ettei Haralan menettelyssä voida katsoa olleen merkittävää tuottamusta tai laiminlyöntiä.

Harala hyväksyi vapaaehtoisen urheilun toimintakiellon, joka alkoi 13. lokakuuta 2020. Toimintakielto on päättynyt 12. tammikuuta. Kurinpitolautakunnan mukaan Harala on siten kärsinyt hänelle määrätyn seuraamuksen.

– On selvää, mistä kielletty aine on elimistööni joutunut, ja olen tehnyt kaikkeni sen selvittääkseni, mutta urheilijalla on kuitenkin äärimmäisen ankara vastuu, Harala totesi päätöksestä.