Tapparan kone käynnistyi Jyväskylässä hitaasti – ”Iso ja tärkeä voitto meille”

Tampereen Tappara otti neljännen perättäisen voittonsa jääkiekkoliigassa perjantaina, kun sarjataulukossa viimeistä edellisenä majaileva JYP kaatui maalein 5–3 vieraskaukalossa.

Tappara oli pelannut viimeksi yhdeksän päivää sitten. JYP oli hyvin pelissä mukana kaksi erää, mutta päätöserässä Tappara takoi kolme maalia.

– Ei ole helppoa lähteä peliin pitkän tauon jälkeen. Pelaaminen on erilaista kuin harjoittelu. Siksi JYPillä oli alussa pieni etulyöntiasema. Ei ole monesti päätöserässä noustu voittoon, mutta nyt onnistuimme. Siinä mielessä iso ja tärkeä voitto, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola sanoi.

JYP napsi viime viikolla pitkästä aikaa pari voittoa, mutta uusi viikko toi taas pelkkiä tappioita.

– Tämä on selkeä signaali, että omassa toiminnassa on muutettava jotain, jotta voidaan kamppailla myös kärkijoukkueita vastaan. Joukkue taistelee. Siitä täytyy olla ylpeä. Se on selkeä arvo meille. Voidaan valittaa elämän kovuutta, mutta se ei vaan urheilussa käy päinsä, JYP-valmennuksen M ikko Viitanen summasi.

Tapparan entinen JYP-puolustaja Valtteri Kemiläinen iski pisteet 1+1, ja Kristian Kuusela sekä Jukka Peltola merkkauttivat kaksi syöttöpistettä.

JYPistä Jerry Turkulainen laukoi kaksi komeaa osumaa.

Kuusela nousi yksin SM-liigan kautta aikain pistepörssissä sijalle viisi. Hän on napsinut 972 runkosarjan ottelussa pisteet 257+403=660. Neljäntenä oleva Jari Lindroos on kahden pisteen päässä.