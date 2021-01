Jääkiekon NHL kertoi jälleen kahdesta ottelusiirrosta, kun Yhdysvaltain aikaa 1. ja 3. helmikuuta pelattavaksi merkityt San Jose–Las Vegas-ottelut siirtyvät myöhemmäksi koronaviruksen vuoksi. Ottelut piti pelata ensi viikon tiistain ja torstain vastaisina öinä Suomen aikaa, mutta nyt niille etsitään uusia ajankohtia.

NHL:n tiedotteen mukaan neljä Las Vegasin joukkueen jäsentä on eristettyinä sarjan koronavirusprotokollan mukaan. Eristetyistä jäsenistä kolme on valmentajia, ja joukkueen harjoitustilat on suljettu.

Las Vegas pelasi jo edellisen ottelun tilapäiskomennossa, kun GM Kelly McCrimmon johti joukot St. Louisin kimppuun tällä viikolla. Tuon jälkeen NHL perui jo Las Vegasin ja St. Louisin seuraavan kohtaamisen, joka piti pelata perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

