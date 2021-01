Benedek Olah kuittasi syksyn tappion ja säilytti voittovireensä Ranskassa

Olympiakarsintoihin valmistautuva pöytätennispelaaja Benedek Olah puhkuu hyvää virettä Ranskan Pro A -liigassa. Suomalainen otti viidennen peräkkäisen voittonsa, kun hän kukisti myöhään perjantaina pelatussa ottelussa Omar Assarin 3–0 (11–6, 11–7, 11–9).

– Helvetin hyvä peli minulta. ”Sörvit” toimivat ja kunto on muutenkin kova. Syksyllä hävisin Assarille, joten nyt oli hyvä paikka kuitata se takaisin, Olah kertasi tiedotteessa.

Egyptiläispelaaja Assar on iskenyt kaksissa olympialaisissa ja on maailmanlistalla sijalla 41. Olah on sijalla 86. Olahin edustama Jura Morez TT nousi perjantain voitoilla takaisin liigan kärkeen.

– Tehtiin Mattiaksen (maajoukkuevalmentaja Bergkvist) kanssa hyvä videoanalyysi ja saatiin sen avulla sopiva taktiikka peliin, Olah avasi valmistautumistaan.