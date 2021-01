Lajilegenda tekee yllätyspaluun – "Suomalaisen jääpalloilun Teemu Selänne ansaitsee ehdottomasti tämän kaltaisen tunnustuksen"

Pari vuotta pelaamatta ollut jääpallolegenda Sami Laakkonen edustaa Bandyliigan runkosarjan päätösviikonloppuna kasvattajaseuraansa WP-35:tä. Varkautelaisjoukkue kohtaa 12. helmikuuta pelattavassa kotiottelussaan naapuriseura Mikkelin Kampparit.

– Sami Laakkosen paluu Kämärille on koko tapahtuman teemana. Samihan on lähtöisin Varkaudesta, ja tämä on seuralle iso asia. Uskon että hänen mukanaolollaan on myös pelaajille, valmentajille ja muulle taustayhteisölle positiivinen vaikutus, WP-35:n valmentaja Joni Kauhanen avasi tiedotteessa.

Kauhasen mukaan paluuottelu oli tarkoitus järjestää jo joulukuussa, mutta koronavirustilanne sotki suunnitelman. Myös runkosarjan viimeinen kotiottelu pelattaneen tyhjille katsomoille. WP-35 suunnittelee suoraa ottelulähetystä.

– Sami Laakkosella on suuri jääpallosydän. Hän on tehnyt paljon koko lajin näkyvyyden kannalta ja on hienoa, että legenda palaa jäälle vielä kerran. Suomalaisen jääpalloilun Teemu Selänne ansaitsee ehdottomasti tämän kaltaisen tunnustuksen, Suomen jääpalloliiton hallituksen puheenjohtaja Jari Kettunen kertoi.

Laakkonen, 46, pelasi edellisen kerran maaliskuussa 2019, jolloin hänen edustamansa Porvoon Akilles hävisi Bandyliigan pronssiottelun Kamppareille.

– Kilpailuvietti on tallessa ja haluan kuitenkin antaa oman panokseni peliin ja auttaa joukkuetta mahdollisuuksien mukaan. Toivotaan, että paikat kestävät, ja että minua ei tarvitse kantaa pois kentältä, Laakkonen paalutti.