Morison puursi väsymättä voittoon Kavioliigassa

Raviurheilun pääsarjaa Kavioliigaa oli tarjolla tänä viikonloppuna vain kylmäverisille. Suosikkina starttasi viime viikonloppuna voitottoman jaksonsa päättänyt Välähdys. Ville Korjus lennätti valmennettavansa viimeisellä takasuoralla hurjaa kyytiä aina johtopaikalle saakka, ja kaikki näytti lupaavalta.

Spurtti kuitenkin verotti Välähdyksen voimavaroja, joten väsymättömänä puurtajana tunnettu Morison jyräsi lopussa ohi.

– Hevonen on todella hyvässä kunnossa, joten osasin menestystä odottaa, mutta sillä on aina laukkariski, jonka takia pärjäämisestä ei voi ikinä olla varma, valmentaja kommentoi kolme neljästä viime startistaan voittaneen Morisonin suoritusta. – Jos ei laukkaa tule, ruuna tulee aina lopussa sen, minkä vain jaloistaan pääsee. Nyt Morison on tehnyt uskomattomia juoksuja. Ei meinaa oikein itsekään uskoa.”

Maan pääradalla ratkottiin myös Talvicup-finaalit, joita oli ohjelmassa peräti neljä kappaletta.

Suurimmat yllätykset nähtiin lämminveritammojen ja kylmäverioriiden ja -ruunien loppukilpailuissa. Ensin mainitussa pelaajia shokeerasi ainoastaan reilun kahden prosentin peliosuuden kerännyt Amour Mirage, joka kiri toisesta ulkoa ykköseksi. Hannu Torvinen ohjasti viimeksi yli kolme vuotta sitten voittanutta tammaa.

Kylmäverioriiden ja -ruunien finaalissa suosikki Dzingel ravasi keulassa ja taisteli loppuun saakka voitosta, mutta kirissä Ierikan vetoavusta nauttinut Pipareemo spurttasi yllätysykköseksi.

Muissa Talvicup-finaaleissa ykkössijalle ylsivät kylmäveritammojen koitoksessa hallinnut Siriliisi sekä lämminverioriiden ja -ruunien finaalissa suosikki Listas Tequilan lyönyt Again Kronos, joka sai monen kakkossijan jälkeen vihdoin uransa avausvoiton.

Yllätysten myötä 75 000 euron jackpotin sisältänyt Toto75-pelin 7 oikein -voitto-osuus kohosi reiluun 11 000 euroon. Kuusi oikein -tulos palautti reilut 70 euroa ja viisi oikein -tulos vajaat kymmenen euroa.