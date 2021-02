Pukin Norwich ja Forssin Brentford hankkivat uutta virtaa miehistöihinsä

edustama Norwich on hankkinut norjalaismaalivahti, 30, loppukauden kestävällä sopimuksella.

Marcus Forssin edustama Brentford on puolestaan tehnyt lainasopimuksen West Hamin keskuspuolustajan Winston Reidin, 32, kanssa. Uusiseelantilaisen Reidin lainapesti kestää kuluvan kauden loppuun.

Nyland on ollut viime aikoina ilman seuraa. Hänen edellinen seuransa on Aston Villa, mutta sopimus purettiin lokakuussa. Nyland edusti Villaa kesästä 2018 ja pelasi seurassa yhteensä 36 ottelussa. Englannin Valioliigassa hän sai viime kaudella tilastoihinsa seitsemän peliä.

Nyland on pelannut myös muun muassa norjalaisessa Moldessa ja saksalaisessa Ingolstadtissa. Norjan miesten maajoukkueessa hän on pelannut 28 kertaa.

– Olen saanut paljon tarjouksia, mutta kun Norwich tuli kuvioihin, en ollut yhtään epäileväinen, Nyland sanoi uuden seuransa kotisivuilla.

Norwichin päävalmentaja Daniel Farke sanoi, että Nyland toipuu tällä hetkellä loukkaantumisesta.

Puolustaja Reidillä takanaan pahoja loukkaantumisia

Brentfordiin lainalle siirtynyt Reid on edustanut West Hamia kesästä 2010. Hänellä on tilillään yli 200 ottelua West Hamissa, ja niistä valtaosa on tullut Valioliigassa. Ennen siirtoa West Hamiin hän edusti tanskalaista Midtjyllandia.

Reid pelasi viime vuonna lainalla MLS-seura Sporting Kansas Cityssä. Reid kärsi ennen MLS-lainaansa vakavista loukkaantumisista, ja hänen edellinen Valioliigan pelinsä on alkuvuodelta 2018.

Reid on pelannut Uuden-Seelannin miesten maajoukkueessa 25 ottelussa.

Norwich ja Brentford pelaavat Englannin mestaruussarjassa eli toiseksi korkeimmalla tasolla. Talven siirtoaika päättyy Englannissa tänään.