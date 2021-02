Patrik Laine päässee Columbuksen seuraavassa pelissä irti

Patrik Laineen on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa Columbus Blue Jacketsissa Suomen aikaa varhain keskiviikkona. Columbus isännöi tuolloin jääkiekon NHL:ssä Dallas Starsia.

Columbus vahvisti kotisivuillaan, että Laine on Dallas-kamppailussa pelikelpoinen.

Runsas viikko sitten Winnipeg Jetsistä Columbukseen siirtyneen Laineen avauspeliä Blue Jacketsissa on viivyttänyt työviisumin saaminen. Viisumi on nyt kunnossa, ja Laine on ollut sääntöjen vaatiman 48 tuntia koronakaranteenissa, joten hän on vapaa pelaamaan.

– Ihmiset ajattelevat häntä usein laukojana, ja hän onkin siinä loistava, mutta hän on myös mainio syöttelijä, Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen kehui Lainetta seuran kotisivuilla.

Laine on pelannut tällä kaudella vain yhdessä NHL-ottelussa, jossa hän keräsi tehopisteet 2+1.