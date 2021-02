Columbus-debyytti ensi yönä, Laine samaan ketjuun KalPasta tutun Texierin kanssa

Kolmikko pelasi yhdessä joukkueen aamuharjoituksissa.

– Laine on hyökkäävä pelaaja, ja meillä on ollut vaikeuksia maalinteossa. Ei ole kysymystäkään siitä, ettemmekö tarvitsisi maaleja, ja Laine osaa niitä tehdä, päävalmentaja John Tortorella muotoili odotuksensa Laineesta NHL:n verkkosivuilla.

Columbus kohtaa NHL-jääkiekon kierroksella Dallas Starsin keskiviikkona aamuyöllä Suomen aikaa. Ottelu alkaa kello 2.

Ranskalainen Texier, 21, pelasi KalPassa kaksi kautta 2017–2019 ja hankki kannuksiaan NHL-uralle. Ensimmäisellä Suomen-kaudellaan hän keräsi Liigan runkosarjassa 53 ottelussa tehot 13+9. Toisella kaudella tahti oli kovempi, sillä 55 ottelussa kertyi 41 tehopistettä (14+27).

Kauden toinen ottelu edessä

Kanadalaisesta Winnipeg Jetsistä Yhdysvaltoihin siirtynyt Laine on pelannut tällä kaudella vasta yhden NHL-ottelun. Kauden avauksessaan 14. tammikuuta Laine teki kaksi maalia ja antoi yhden maalisyötön, kun Jets kukisti jatkoajalla Calgary Flamesin 4–3. Laine vastasi voittomaalista jatkoajalla, mutta jäi sen jälkeen sivuun lievän vamman takia. Nyt hyökkääjä on taas kunnossa, ja edessä on uran uusi vaihe.

– Jos hän pelaa ja tekee maaleja, kuten osaa, hän voi nostaa meitä, Tortorella sanoi.

Columbuksessa Laineella on kaksi suomalaista joukkuekaveria. Aiemmin Minnesota Wildissa pelannut Mikko Koivu aloitti hiljattain 16. NHL-kautensa uudessa seurassa. Maalivahti Joonas Korpisalo on Koivua ja Lainetta pitkäaikaisempi Blue Jacketsin mies.

Dallas Starsiin suomalaisosaamista tuovat hyökkääjät Roope Hintz ja Joel Kiviranta sekä puolustajat Miro Heiskanen ja Esa Lindell. Joukkue ylsi viime kaudella Stanley cupin finaaleihin, mutta hävisi Tampa Bay Lightningille.