Johaug ja Kläbo Norjan MM-joukkueen kärjet: "MM-valinta ei ole koskaan helppoa Norjassa"

– MM-valinta ei ole koskaan helppoa Norjassa, meillä on niin monia hyviä urheilijoita. Luulen kuitenkin, että tämä on vahvin mahdollinen joukkue, Bjervig totesi MM-valintojen julkistuksessa.

Norjalla on Oberissa 12 mieshiihtäjää ja 11 naishiihtäjää. Porukan kruununjalokivet ovat Seefeldissä kolme kultaa voittaneet Therese Johaug ja Johannes Hösflot Kläbo.

– Taistelemme maailmanmestaruudesta kaikilla matkoilla, ja tavoite on voittaa mitalitilasto, Bjervig paalutti odotukset.

Saksan Oberstdorfissa kisataan MM-maastohiihtomitaleista 25. helmikuuta–7. maaliskuuta.

Ruotsin tähti haluaa kohdata parhaan MM-viestin ratkaisussa: "Antakaa minulle Johaug"

Ruotsin hiihtotoivoksi noussut Linn Svahn tietää, kenet haluaisi kohdata MM-hiihtojen naisten viestikisan ankkuriosuudella.

– Antakaa minulle Therese Johaug, Svahn myhäilee norjalaislehti Dagbladetille.

Svahn säväytti viime viikonloppuna Falunissa voittamalla 10 kilometrin yhteislähdön. Loppukirissä taipui myös hiihtokuningatar Johaug. Svahn juhli Falunissa myös sprintin voittoa.

Johaugilta kysyttiin Falunissa, kenet hän kenties haluaisi kohdata MM-Oberstdorfin viestiratkaisussa.

– Sitä pitää kysyä (Norjan naisten maajoukkueen valmentajalta) Ola Morten Iverseniltä, ei minulta, Johaug kuittasi tuolloin.

Svahnille asia on kuitenkin selvä. Hän haluaa kohdata "jättiläisen", vaikka tietääkin, että helppoa siitä ei tulisi.

– Toivottavasti kohtaan hänet (Johaugin) MM-viestin ankkuriosuudella. Se olisi kunnia. Falun näytti, että Therese on mahdollista voittaa, ja se on innostava juttu. Mutta en usko, että valtikkaa ollaan vaihtamassa vaikka Therese voitettiinkin Falunissa. Hän on yhä hiihdon jättiläinen, ja haluaa olla sitä varmaankin vielä jonkin aikaa.

Naisten MM-viesti kisataan 4. maaliskuuta.