Mika Partanen löysi maalivireensä Sportin voitossa

Jyväskylän JYPin synkät ajat saivat jatkoa, kun Vaasan Sport nappasi voittolaukauskisan jälkeen kaksi pistettä maalein 5–4.

Marraskuun lopussa Sportin paitaan liittynyt Mika Partanen löysi maalivireensä Jyväskylässä iskettyään kaksi maalia. Partanen sekä Michael Keränen onnistuivat myös voittomaalikisassa.

– Ainahan se hyvältä tuntuu, kun maaleja tulee. Se on hyökkääjän tehtävä. Olisi voinut hattutempunkin tehdä, mutta onneksi upposi vielä rankkareilla. Toki se helpottaa, kun onnistuu, Partanen kommentoi Cmoren lähetyksessä.

Sport nousi kolme kertaa takaa-ajoasemasta tasoihin ja oli kiinni kolmessa pisteessä aivan ottelun lopussa. Liigan ikänestori Jani Tuppurainen toi JYPin kuitenkin tasoihin joukkueen pelatessa ilman maalivahtia.

– Eilisen apaattisen esityksen jälkeen hieno nousu voittoon. Se lämmittää mieltä kovin. Olimme jotenkin levottomia, vaikka hallitsimme tapahtumia. Päästimme erikoisia maaleja omiin, Sportin päävalmentaja Risto Dufva summasi.

Hurrikaanipaidoissa pelasi keskiviikkona peräti 11 pelaajaa, jotka ovat syntyneet 2000-luvulla.

– Meillä on aikamoinen oppimisprosessi menossa, kun ajamme uutta pelaajarunkoa sisään. Otamme askelia siihen suuntaan, mitä se ammattilaiskiekko on. On siellä näkyvissä valonpilkahduksia ja lahjakkuutta, mutta vielä on paljon töitä edessä, että se konkretisoituu pisteinä, JYPin valmentaja ja urheilujohtaja Mikko Viitanen kommentoi.