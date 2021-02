SUEK rankaisi biljardin Suomen mestaruuksia saavuttanutta Kim Laaksosta kolmen kuukauden toimintakiellolla

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on määrännyt biljardin pelaaja Kim Laaksosen kolmen kuukauden toimintakieltoon urheilussa. SUEK rankaisi Laaksosta, kun tämän elokuun SM-kisoissa antamasta dopingnäytteestä löytyi kokaiinin aineenvaihduntatuotetta bentsoyyliekgoniinia.

Lisäksi Laaksosen tulokset SM-kilpailuissa hylättiin. Urallaan Suomen mestaruuksia 8- ja 9-pallossa saavuttanut Laaksonen on hyväksynyt rikkomusväitteen ja sen seuraukset. Hän on ollut väliaikaisessa toimintakiellossa 24. syyskuuta alkaen ja on jo kärsinyt toimintakieltonsa.

Selvityksen mukaan Laaksonen oli käyttänyt urheilussa kiellettyä ainetta kilpailun ulkopuolella, eikä käyttö ollut yhteydessä kilpailusuoritukseen. Antidopingsäännöstön mukainen rangaistus oli sen mukaisesti kolmen kuukauden toimintakielto.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tapaus olisi voitu ratkaista jo viime vuoden puolella. Se päätettiin kuitenkin siirtää tälle vuodelle, koska uuden antidopingsäännöstön mukaan seuraamus tällaisesta rikkomuksesta on lievempi kuin vanhan säännöstön mukaan, SUEKin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom kertoi järjestön tiedotteessa.

– Siirrolla vältettiin kaksinkertainen käsittely, koska Laaksonen olisi voinut hakea lievennystä päätökseen heti, kun uusi säännöstö tuli voimaan.

Vuoden alusta käytetyn säännöstön mukaan kokaiini katsotaan päihteeksi, josta seuraa urheilussa kolmen kuukauden toimintakielto, kun sitä ei ole käytetty kilpailun aikana. Laaksonen ja Biljardiliitto ovat ilmoittaneet, etteivät aio valittaa päätöksestä.