F1-tuomari muisteli syksyn 2017 kohutuomiota, joka toi Räikköselle pallisijan: "Yksi vaikeimmista päätöksistä ikinä"

on ollut huimalla formula 1 -urallaan mukana monessa, myös yhdessä viime vuosien kohutuimmista F1-tapahtumista. Lokakuun 2017 Yhdysvaltain gp ja Ferrarilla ajaneen Räikkösen kolmossija muistetaan viimeisen kierroksen draamasta, joka toi Autosportin mukaan F1-tuomari"yhden uran vaikeimmista päätöksistä".

Red Bullin Max Verstappen ajoi kisassa maaliviivan yli kolmantena ohitettuaan Räikkösen kisan kolmanneksi viimeisessä mutkassa. Verstappen sai kuitenkin kisan jälkeen viiden sekunnin aikasakon, joka nosti Räikkösen kolmanneksi. Kisan tuomaristossa ollut Mika Salo oli havainnut, kuinka Verstappen oli ohittaessaan oikaissut radan ulkopuolelta, ja siitä rapsahti aikasakko.

Verstappenin ohitus nostatti ihailua ja tuomarien päätös kiivasta kritiikkiä etenkin sosiaalisessa mediassa.

– Verstappen teki mahtavan suorituksen ohittaen Räikkösen muistaakseni kisan kolmanneksi viimeisessä mutkassa. Meillä oli Mika Salo (ex-ajaja)tuomarina, ja Mika on erittäin nopea huomaamaan tapahtumia radalla. Hän sanoi meille (muille tuomareille) heti, että vaikka Maxin suoritus oli loistava, tämä oli radan ulkopuolella noin metrin verran. Jätti siis radan ohittaakseen. Ja me katsoimme tilanteen ja se oli päivänselvä, Connelly muistelee reilun kolmen vuoden takaisia hetkiä.

– Päätös oli vaikea, sillä meidän oli otettava Maxilta kolmossija ja korvattava hänet palkintopallilla Kimi Räikkösellä. Ja huh sitä kritiikkiä, mitä saimme. Olimme kansakunnan vihollisia numero yksi (Verstappenin kotimaassa) Hollannissa sekä Red Bull -fanien keskuudessa ympäri maailman. Ja monen muunkin.

Kolikon kaksi puolta

F1-tuomareiden etäkokouksessa lauantaina tapausta muistellut Connelly painotti tuomarikollegoilleen, että päätöksissä on aina huomioitava myös tilanteessa kärsinyt kuljettaja. Vaikka suuri yleisö ei aina olisikaan samaa mieltä.

– Katsoimme tilannetta siitä kulmasta, että toinen kuljettaja oli menettänyt hänelle kuuluvan sijan, koska Max ei olisi voinut ohittaa Kimiä, jos olisi noudattanut sääntöjä. Ja sääntö on simppeli: et voi ohittaa koukkaamalla radan ulkopuolelle, et voi jättää rataa ja saada siitä hyötyä. Ja tässä oli kyse perustavanlaatuisesta edusta, hän nousi neljänneltä sijalta kolmanneksi.

– Joten kun on kyse vaikeasta päätöksestä, totta kai olet pahoillasi rangaistun henkilön puolesta. Mutta muitakin osallisia on ajateltava.

Connellyn mukaan kyseinen kohutapaus ja hänen osallisuutensa siihen jättää "ainaisen leiman". Silti häntä ei kaduta päätöksessä mikään.

– Se oli yksi vaikeimmista päätöksistä ikinä minun ja kollegoideni uralla. Uskon silti yhä, että teimme oikean päätöksen.

– Ja jos kysytte asiaa Max Verstappenilta nyt, olen melko varma, että hän on samaa mieltä.