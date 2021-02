Pakkanen tuo lisäjännitystä nuorten MM-laduille Vuokattiin – hiihtokisa on peruttava, jos pakkasta 20 astetta tai enemmän

Lumesta ei ole pulaa, mutta kipakka pakkanen mietityttää hiihdon arvokisojen järjestäjiä alkavalla viikolla. Nuorten MM-hiihdot alkavat tiistaina Sotkamon Vuokatissa, ja SM-hiihdot kilpaillaan perjantaista sunnuntaihin Pyhäjärvellä.

Hiihtosääntöjen mukaan kisa on peruttava, jos tuntia ennen starttia on –20 astetta tai kylmempää. Jos on vähän lauhempaa, tuomarineuvosto arvioi tuulen ja muut sääolot.

– Urheilijoiden turvallisuus on etusijalla, korosti MM-kisojen pääsihteeri Ann-Mary Ähtävä STT:lle.

Tiistain ja keskiviikon sprinttipäivien ennuste on parempi kuin loppuviikon, jolloin ovat vuorossa pidemmät matkat. Sprintissä hiihtäjille on tarjolla sisätilaa koronaturvavälein, jos hiihtäjän pitää lämmitellä pudotuserien välissä.

– Pitkillä matkoilla hiihtäjän kroppa on fyysisesti kovemmilla kylmyyden takia, koska suoritus on pidempi ja ääreisverenkierto keskittyy keuhkoihin, Ähtävä kuvasi.

Vuokatin kisoihin osallistuu hiihtäjiä 37 maasta. Kisoissa kilpaillaan alle 23- ja alle 20-vuotiaiden sarjoissa.

Alle 20-vuotiaiden mäkihypyn ja yhdistetyn maailmanmestaruuksista kilpaillaan tiistaista perjantaihin Lahdessa. Kilpailun johtaja Hannu Lehman on luottavainen, että sää on kisojen puolella.

– En muista, että mäkikisaa olisi peruttu pakkasen takia, Lehman sanoi.

Lahteen on maanantaina tulossa urheilijoita paristakymmenestä maasta.

SM-kisahiihtäjät eivät urakoi pakkasessa

SM-hiihdot käydään Honkavuoren hiihtokeskuksessa, jonne lupaillaan noin 15 pakkasasteen säätä. Kylmyys voi laittaa hiihtäjät valitsemaan, mihin kilpailupäivään osallistuvat.

Suomen tähdistä Krista Pärmäkoski keskittyy jo MM-hiihtoihin, ja Kerttu Niskanen on jalkavamman takia sivussa, mutta ampumahiihdon kansainvälisen uransa lopettanut Kaisa Mäkäräinen testaa SM-kisoissa kuntoaan.

SM-kisojen tapahtumajohtaja Kauko Tikkasen mukaan Iivo Niskanen hiihtänee perjantain pariviestin ja lauantain 15 kilometriä vapaalla. Kotimaisemissaan kilpailevan Joni Mäen ohjelma varmistuu lähipäivinä.