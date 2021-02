Ruusuvuori voitti Australian avoimissa avauskierroksen vastustajansa maratonottelussa

Suomen Emil Ruusuvuori on voittanut Ranskan Gael Monfilsin erin 3–6, 6–4, 7–5, 3–6 ja 6–3 miesten kaksinpelissä tenniksen Australian avoimen mestaruusturnauksen ensimmäisellä kierroksella. Ottelu venyi viiteen erään ja lähes neljään tuntiin.

Ruusuvuori on maailmanlistalla sijalla 86, Monfils puolestaan sijalla 11. Australian avoimissa Ruusuvuori on sijoittamaton, Monfilsin sijoitus on kymmenes.

21-vuotias Ruusuvuori ja 34-vuotias Monfils eivät ole kohdanneet toisiaan aiemmin, mutta he harjoittelivat yhdessä karanteeniajan Australiassa.

Ruusuvuori toisella kierroksella voittajan ottelusta Yoshihito Nishioka– Pedro Martinez.

Tavallisesti tammikuulle sijoittuva Australian avoin alkoi maanantaina Melbournessa. Turnaus alkoi alkuperäisestä aikataulustaan myöhässä koronaviruspandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi.

"Se oli vintage-Serenaa"

Naisten kaksinpelissä turnauksen kolmossijoitettu, Japanin Naomi Osaka voitti avauskierroksella Venäjän sijoittamattoman Anastasia Pavljutshenkovan suoraan kahdessa erässä 6-1, 6–2 runsaan tunnin pelin jälkeen.

Kymmenenneksi sijoitettu Yhdysvaltojen Serana Williams voitti niin ikään kahdessa erässä 6–1, 6–1 Saksan sijoittamattoman Laura Siegemundin. Ensimmäisen kierroksen ottelu kesti vajaan tunnin.

– Se oli hyvä aloitus, se oli vintage-Serenaa, 39-vuotias Williams totesi pelin jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.

Williamsin edellinen grand slam -turnausvoitto tuli Australiasta neljä vuotta sitten, jolloin hän oli raskaana. Äitiyslomansa jälkeen Williams on tuloksetta metsästänyt 24. arvoturnausvoittoaan, joka nostaisi hänet kaikkien aikojen listan kärkeen yhdessä Margaret Courtin kanssa.