Kolmas kerta toden sanoo? – Suomen ampumahiihtäjillä on päävalmentaja Kähkösen komennossa MM-kilpailuissa näytön paikka

Huomenna Slovenian Pokljukassa alkavat ampumahiihdon MM-kilpailut ovat Suomelle uusi alku. Ne ovat ensimmäiset arvokisat 17 vuoteen ilman lajin pitkäaikaista kotimaista keulakuvaa Kaisa Mäkäräistä.

Mäkäräinen päätti menestyksekkään uransa viime maaliskuussa kotoisissa maisemissa Pohjois-Karjalan Kontiolahden maailmancupissa. Sitä ennen helmikuussa Italian Anterselvassa järjestetyt MM-kisat sujuivat alavireisesti niin Mäkäräiseltä kuin koko Suomen joukkueelta. MM-joukkueen paras henkilökohtainen sijoitus oli Mäkäräisen yhteislähdön 14. tila.

Kolmatta kauttaan Suomen päävalmentajana toimiva Jonne Kähkönen toivoo, että joukkueen kunnonajoitus onnistuisi vajaassa 1 400 metrissä Pokljukassa paremmin kuin parisataa metriä korkeammalla Anterselvassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– MM-Anterselvassa kuti jäi tuloksellisesti piippuun. Siitä meni viikko eteenpäin, ja Tshekin Nove Meston maailmancupissa rupesi kulkemaan, Kähkönen muistelee viitaten Mari Ederin naisten sprintin neljänteen ja miehissä Tero Seppälän seitsemänteen sijaan.

– Uskotaan ja toivotaan, että pystymme tänä vuonna tekemään tulosta oikeaan aikaan, sopimuskautensa kolmansia MM-kisoja odotteleva päävalmentaja lisää.

Miesten viestissä yllätyspotentiaalia

Tämän kauden maailmancupin henkilökohtaisilla matkoilla viisi suomalaista on yltänyt kilpailussa 25 parhaan joukkoon. Top 20 -sijoituksia on neljällä. Kärkikymmenikössä suomalaisia ei ole näkynyt.

– Top 20 -sijoitus olisi MM-kisoissakin vähintään ok tulos, mutta mielelläni näkisin jonkun 15:n, miksei kymmenen parhaan joukossa. Se olisi osoitus, että olisimme ottaneet selkeän askeleen eteenpäin, Kähkönen kuvailee.

Tammikuussa MM-kisojen kenraaliharjoitukseksi jäänyt Anterselvan maailmancup antoi ainakin lievää uskoa parempaan. Henkilökohtaisissa kisoissa vitkastelematta ampunut Tero Seppälä oli miesten normaalimatkalla 19:s, puolisen minuuttia top 15 -sijoituksesta. Miesten viestijoukkue ylsi 4x7,5 kilometrillä seitsemänneksi, mikä oli Suomen miesten paras cup-sijoitus sitten maaliskuun 2002, jolloin nelikko Ville Räikkönen, Paavo Puurunen, Timo Antila ja Vesa Hietalahti oli Lahdessa neljäs.

Miesten viestikvartetilla on tältä kaudelta cup-lisukkeeksi kaksi kymmenettä sijaa.

– Sanoin ennen kauden alkua, että viestijoukkueelle sijat 6–10 ovat täyttä realismia, myös MM-kisoissa, päävalmentaja Kähkönen huomauttaa.

Huomenna avauspäivänä kisattavassa naisten ja miesten sekaviestissä Suomi oli tammikuussa Saksan Oberhofissa kahdeksas.

MM-joukkueen tulokas ammentaa kokemuksesta

MM-Sloveniassa Suomen väreissä arvokisoissa debytoi Valko-Venäjällä syntynyt Nastassia Kinnunen (o.s. Dub arezava), joka sai alkuvuodesta edustusoikeuden kansainvälisiin kilpailuihin. Alun perin maastohiihtotaustainen Kinnunen on ampumahiihtoon siirryttyään ollut maailmancupissa henkilökohtaisilla matkoilla parhaimmillaan kuudes, mutta hänellä on kovista kansainvälisistä kisoista aikaa.

Kinnunen, 35, haki tammikuussa vauhtia maailmancupia pykälää alemmasta IBU-cupista, jossa hän oli Saksassa parhaimmillaan normaalimatkalla 20:s.

– Nastassian kanssa on menty niin nopealla tahdilla eteenpäin, että hänelle voi tulla MM-kisoihin vähän kiire. Hänellä on kyllä kokemusta taustalla, mutta kovista kisoista on aikaa. Jos onnistumisen pukee numeroiksi, olisin tyytyväinen, jos hän pystyisi kisaamaan maailmancupin pisteistä (sijoituksesta 40 parhaan joukkoon), Kähkönen sanoo.