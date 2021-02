VaLePa toipui avauserän yllätystappiostaan nopeasti

Miesten lentopallon Mestaruusliigassa VaLePa hävisi tiistaina liigajumbo Raision Loimulle avauserän, mutta terästäytyi ja voitti 3–1.

Voitto oli VaLePalle 12:s peräkkäin ja tappio Loimulle seitsemäs peräkkäinen. Loimu ei ole voittanut Sastamalassa sitten helmikuun 2015.

VaLePan päävalmentaja Janne Kangaskokko antoi lepovuoron kahdelle avainpelaajalle, Ilari Toimela pelasi nyt yleis- ja Anssi Vesanen keskipelaajana.

– Meillä oli löysä alku. Cupin voiton jälkeen tuli jokin ulospuhallus. Sitten löydettiin normaalitaso, Kangaskokko sanoi.

VaLePan tehokkaimmat olivat totuttuun tapaan Aaro Nikula 16:lla ja Sakari Mäkinen 15 pisteellä. Loimun Elviss Krastins teki vuosien 2010-16 seuraansa vastaan 14 pistettä.

Loimulla on jäljellä kolme ottelua ja se on viisi pistettä jäljessä viimeistä pudotuspelipaikkaa pitävää Perungan Poikia. VaLePalla on neljä ottelua jäljellä, sitten se aloittaa puolivälierät joko Oulussa tai Rovaniemellä.

– Systeemi on haastava, ei palkita hyvästä runkosarjasta kotialoituksella. Avausottelun merkitys korostuu lyhyessä sarjassa, Kangaskokko sanoi.