Tokion kisajärjestäjät keskustelevat olympiapomon kohukommenteista perjantaina

Tokion olympialaisten järjestäjät kokoontuvat perjantaina keskustelemaan kisojen järjestelyitä johtavan Yoshiro Morin puheista. Mori sanoi viime viikolla Asahi Shimbu -lehden haastattelussa, että naiset puhuvat kokouksissa liikaa. Seksistisinä pidetyistä puheista on noussut kansainvälinen kohu.

Mori on pyytänyt anteeksi naisia vähätteleviä puheitaan, muttei ole luopunut tehtävästään. Kansainvälinen olympiakomitea KOK on tuominnut Morin puheet täysin sopimattomiksi. Myös yksi kisojen suurimmista sponsoreista eli Toyota on kritisoinut Morin sanomisia.

Tokion kisojen johtokunnan on määrä esittää mielipiteensä Morin kommenteista perjantaina. Lisäksi tarkoitus on keskustella "järjestelytoimikunnan tulevista sukupuolten tasa-arvoa koskevista aloitteista".

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tokion kesäolympialaiset on tarkoitus järjestää tulevana kesänä.