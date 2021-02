Mikko Koivun mieli oli yhä altis, mutta keho ei enää pystynyt NHL-jääkiekkoiluun häntä itseään tyydyttävällä tavalla.

– Kyse oli siitä, että en pystynyt pelaamaan sillä tasolla, jolla haluan pelata, Koivu selvitteli NHL:n nettisivuilla sen jälkeen kun hänen 16:s ja viimeinen NHL-kautensa oli päättynyt seitsemän pelatun ottelun jälkeen.

Samalla päättyi suuri suomalainen jääkiekkoura, joka sisälsi maailmanmestaruuden joukkueen kapteenina 2011, kaksi MM-hopeaa, olympiahopean ja -pronssin sekä World Cupin kakkossijan 2004.

– Kokonaisuutena jouduin puskemaan ollakseni valmiina jokaiseen peliin, enkä sitten päässyt rytmiin. En tuntenut oloani sellaiseksi kuin haluan jääkiekkoilijana, enkä pystynyt nauttimaan pelistä, Koivu, pian 38, kertoi.

Tuo asenne teki Koivusta huippupelaajan ja kapteenin niin Minnesota Wildissa kuin Suomen maajoukkueessakin. Koivun isä Jukka Koivu – entinen jääkiekkovalmentaja – arvioi, ettei hänen nuorempi poikansa ollut "luonnostaan lauman johtaja", vaan ansaitsi asemansa valtavalla harjoittelulla.

– Siinä luonteessa on hyvät ja huonot puolensa. Ehkä hän vanhemmiten huomaa, että se on voinut toimia myös häntä vastaan. Hän ei ollut millään lailla armollinen itselleen. Sanoinkin hänelle, että toivon, että hän on itselleen edes joskus armollinen. Hän on hyvin kriittinen itseään kohtaan, siinä mielessä se luonne on myös rasite, Jukka Koivu sanoi STT:lle.

"Se antoi mielenrauhan"

Koivu kertoi uransa jatkoa pohtiessaan pyytäneensä neuvoa läheisiltään, muiden muassa isoveljeltään Saku Koivulta, joka voitti maailmanmestaruuden 1995 ja pelasi 18 kautta NHL:ssä.

Tiistaiaamuna Koivu oli tavannut Columbus Blue Jacketsin general manager Jarmo Kekaläisen ja päävalmentaja John Tortorellan.

– He tukivat molemmat minua, ja se antoi mielenrauhan, että päätös oli minulle oikea. Olen kiitollinen heidän minulle antamastaan mahdollisuudesta. Sain tilaisuuden tulla tänne ja kokea jotain uutta mahtavan joukkueen ja mahtavien joukkuekaverien kanssa. On ollut mahtavaa kokea, miten he johtavat organisaatiota, Koivu taustoitti.

Koivu oli kesän 2001 NHL-varaustilaisuuden kuudes valinta. Hän lähti Pohjois-Amerikkaan 2004, pelasi NHL:n työsulun takia ensimmäisen kautensa AHL:ssä ja aloitti 15-vuotisen taipaleen Minnesota Wildissa 2005.

Minnesotassa Koivu pelasi viime kauteen asti ja oli joukkueen kapteeni 12 kauden ajan. Hän on Wildin seurahistorian ykkönen runkosarjaottelujen määrässä (1 028), tehopisteissä (709) ja syötöissä (504). Helmikuussa 2019 Koivun polven eturistiside ja kierukka repesivät, ja seuraavalla kaudella hän keräsi vain 21 tehopistettä, yhtä paljon kuin tulokkaana 2005–2006.

Viime kauden jälkeen Minnesota ei tarjonnut Koivulle jatkosopimusta, ja hän siirtyi Columbukseen.

Koivu ilmoitti, että haluaisi vielä kiittää Wildin kannattajia.

– Minnesotasta tuli koti minulle. Minulla on myös hienoja muistoja Suomen maajoukkueesta. Juuri nyt mietin sitä, miten paljon olen saanut jääkiekolta ja siinä mukana olevilta ihmisiltä. Arvostan sitä suuresti, ja olen varma, että parin seuraavan viikon aikana sitä alkaa ymmärtää, miten erityistä tämä oli.