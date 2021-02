Boston taltutti New Yorkin vierasottelussa, Tuukka Rask vahti ahkerasti Bruinsin portilla – Toronto jatkoi menestystään

Jääkiekon NHL:ssä Yhdysvalloissa Boston Bruins on taltuttanut New York Rangersin jatkoajalle venyneessä vierailuottelussa maalein 3–2. Bostonin maalivahdissa suomalainenpysyi kiireisenä ja torjui 35 laukauksesta 33. Torjuntaprosentti oli karvan verran yli 94:n, kertoo NHL sivuillaan

Torjutuista laukauksista kaksi oli New York Rangersin riveissä pelaavalta Kaapo Kakolta, joka ei kuitenkaan päässyt maalintekoon tai muutenkaan pisteille.

Suomen aikaa aamulla pelatuissa otteluissa toisensa kohtasivat myös Montreal Canadiens ja Toronto Maple Leafs, joka on kotikaupunkinsa iloksi noussut koko liigan johtoon. Vaahteranlehtien menestys jatkui, sillä Toronto voitti vierasottelunsa Montrealia vastaan 4–2.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Toronto rikkonut kirouksensa

Torontossa eletään nyt urheiluhistoriallisia hetkiä. Jääkiekkoon intohimolla suhtautuvan kaupungin kannattajat ovat saaneet pettyä kotijoukkueeseensa vuosikymmenten ajan. Maple Leafs voitti Stanley Cupin viimeksi yli puoli vuosisataa sitten vuonna 1967.

Montreal Canadiens on puolestaan liigassa neljäntenä. Kanadalaisten klassikkoseurojen kohtaaminen on NHL:ssä aina suuri tapaus.

Canadiensin riveissä pelasivat suomalaiset Joel Armia, Jesperi Kotkaniemi ja Artturi Lehkonen, jotka eivät kuitenkaan päässeet pisteille. Kotkaniemi pääsi laukomaan maalin suuntaan kolmasti ja Lehkonen kahdesti.

Liigan kärkipaikallaan Torontolla on nyt pisteitä 23, ja pelattuja otteluita on takana 14. Montrealilla pisteitä on 18, jotka on kerätty 13 ottelusta.

Boston Bruins pitää liigan kakkossijaa 20 pisteellä ja 12 pelatulla ottelullaan. New York Rangers puolestaan löytyy listalta paljon alempaa, sijalta 25. Pisteitä joukkueella on 11 yhteensä 12 ottelusta.