Florida Panthersin suomalaissuuruudet nyt tasoissa

NHL-jääkiekkoliigan Florida Panthersissa pelaava suomalaissentteri Aleksander Barkov palasi parin pisteettömän pelin jälkeen teholuvuille perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun hän kirjasi syöttöpisteen Panthersin voittaessa Tampa Bayn. Piste oli sikäli historiallinen, että sillä Barkov nousi Panthersin kaikkien aikojen pistetilastossa jakamaan toista sijaa seuran aiemman suomalaissuuruuden kanssa.

Barkov, 25, aloitti Panthersin riveissä kaudella 2013–14 ja on siitä lähtien edustanut seuraa. Tampa Bay -peli oli hänelle 490:s runkosarjaottelu Panthersissa, ja maaleja on koossa 159 sekä syöttöjä 260. Yhteispistemäärään 419 ylsi Panthersissa aikoinaan myös Olli Jokinen, joka pelasi seurassa 567 ottelua ja tehoili 188 maalia ja 231 syöttöä. Jokinen on yhä seuran ykkösmaalintekijä kautta aikain, Barkov on tilastossa toisena.

Suomalaiskaksikon edellä Panthers-pisteissä on Jonathan Huberdeau, joka teki 547 ottelussa 452 (152+300) pistettä.

