Tapparalle jo yhdeksäs voitto putkeen – KalPan kokoonpano kapenee huolestuttavasti

Alkukaudella Liigan sarjataulukon alemmassa keskikastissa pitkään tarponut Tappara on ollut vuoden 2021 puolella kovassa lennossa. Kirvesrinnat hakivat KalPan vieraana kaksi pistettä 2–1-voitolla voittomaalikilpailun kautta, ja Tappara kasvatti voittoputkensa jo yhdeksän ottelun mittaiseksi.

Näistä otteluista tamperelaiset ovat kokeneet vain kaksi pistemenetystä.

Pisteen taistellut KalPa on puolestaan ajautunut ikävään loukkaantumiskierteeseen, sillä perjantaina sivussa oli jo valmiiksi seitsemän pelaajaa, joiden jatkeeksi Lasse Lappalaisen loukkaantuminen kavensi kuopiolaispuolustusta entisestään. Lisäksi puolustuksen tukipilari Mikael Seppälä kärsii kolmen ottelun pelikieltoaan ja Aleksi Klemetti on Leijonien matkassa Ruotsin EHT-turnauksessa tämän viikon ajan.

– Tilanne on mikä on ja sen mukaan tässä on elettävä. Ehkä tuo tilanne ensi viikolla jo vähän rauhoittuisi, KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen huokaisi.