Ilman Ojansivuakin voittanut Savo Volley etenee kohti runkosarjan voittoa

Lentopallon miesten Mestaruusliigaa lähes koko kauden johtanut Savo Volley on lähellä runkosarjan ykkössijaa. Lauantaina se voitti vieraissa Akaa-Volleyn 3–0 ilman tähtihakkuria Olli-Pekka Ojansivua.

– Ojansivu on ollut reilun viikon kipeänä, eikä ollut mieltä ottaa häntä edes mukaan. Olli Saarenmaa paikkasi tontin hyvin. Tämä oli hyvä peli muutenkin, saimme Urpo Sivulan hyvin kuriin, sanoi päävalmentaja Timo Tolvanen.

Savo Volleylla on jäljellä kolme ottelua runkosarjaa, joissa se kohtaa Hurmoksen, Ettan ja Perungan eli liigassa sijoilla 7–9 olevat joukkueet.

– Hurmos voitti äskettäin Akaan 3–0, eli helppoja otteluita ei ole. Keskitytään parantamaan omaa peliä, ja katsotaan sitten, mikä on tilanne, Tolvanen sanoi.

Puolivälierissä jatkopaikkaan riittää kaksi voittoa. Jos paikkakuntien väli on enemmän kuin 150 kilometriä, ensimmäinen ottelu on heikomman kotikentällä. Näin ollen Savo Volleyn kannattaa toivoa Hurmoksen nousevan kahdeksanneksi ohi rovaniemeläisen PerPon, koska etäisyys Kuopiosta Joensuuhun on "vain" 137 kilometriä.

– Ei tässä toivota mitään, pelataan vain, Tolvanen kiisti.