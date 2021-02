Maailmancupin mahdolliset varakilpailut alkavat selvitä lähipäivinä

Suomesta löytyy periaatteellista kiinnostusta maastohiihdon maailmancupin järjestelyihin vielä tämän talven aikana. Kansainvälinen kausi uhkaa tyrehtyä koronatilanteen takia Oberstdorfin MM-hiihtoihin, kun jäljellä olevista kilpailuista myös Nove Meston maailmancup päätettiin perua.

Jatko riippuu koronatilanteen lisäksi Kansainvälisestä hiihtoliitosta FIS:stä ja talouskysymyksistä, kertoo Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen.

– Tilanne alkaa purkautua FIS:n suunnalta. Ensimmäiseksi selvitetään tv-puoli eli tuleeko sopimuksesta täysi korvaus vai puolitettu, siirretyn kilpailun korvaus, Hämäläinen kertoi sunnuntaina Pyhäjärvellä.

– Siitä tilanne lähtee ensi viikolla selviämään.

Samalla FIS kartoittaa, mitkä kisapaikat ovat tarjoutumassa kisojen järjestäjiksi.

– Olen ollut liittoon yhteydessä, ja se on selvittämässä myös eri joukkueiden budjetteja. Eli onko ne syöty, vai onko niissä vielä varaa. FIS haluaa varmistaa, että mahdollisista lisäkilpailuista tulee täysipainoisia tapahtumia, Hämäläinen jatkoi.

Vuolaat kehut suomalaisille järjestäjille

Suomessa on järjestetty tämän kauden aikana Rukan ja Salpausselän maailmancupit, hiihdossa Suomen cupin kilpailuita ja parhaillaan Pyhäjärven SM-hiihdot.

Hämäläinen kiittelee vuolaasti kotimaan tapahtumien järjestäjiä.

– Isot kiitokset toteutuneiden tapahtumien järjestelyistä. He ovat kyenneet tarjoamaan urheilijoille kilpailuita ja saaneet homman toimimaan vaikeassa tilanteessa, Hämäläinen kehui.

– Se on niin hienoa, että pitäisi ottaa kiitollisuudesta koko ajaksi pipo pois päästä. Varsinkaan ilman talkooporukoita tätä kuviota ei olisi pystytty toteuttamaan.

Järjestäjien näkökulmasta hankalinta on ollut epävarmuus sekä jatkuvat muutokset koronatilanteessa.

– Voi sanoa, että tässä tilanteessa on pyritty varmistamaan välttämättömät elintoiminnot. Kaikki on perattu läpi, ja jäljelle on jäänyt vain se, mikä on välttämätöntä, Hämäläinen totesi.

Turvallisuus edellä kohti kevättä

Hämäläinen kiitteli erikseen SM-järjestelyt Pyhäjärvellä.

– On tehty valtava työ ja saatu tapahtumaan huippuolosuhteet, hän totesi.

– Ja meillä on tahtotila jatkaa kausi loppuun, mutta tietenkin viranomaismääräyksiä noudattaen ja terveyden ehdoilla.

Oberstdorfin MM-kisat järjestetään 24. helmikuuta–7. maaliskuuta. SM-hiihtojen toinen osa järjestetään 26.–28. maaliskuuta Ristijärvellä.