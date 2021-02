Delia du Pommereux jätti Face Time Bourbonin kakkoseksi

Eric Raffinin ajama Delia du Pommereux kiri ohi Prix de Amériquen sankarin Face Time Bourbonin sunnuntaina Vincennesissä ajetussa Prix de Francessa. Voittoaika 09,8a/2100 metriä sivuaa kilpailuennätystä.

Billie de Montfort lähti kovaa liikkeelle ja haki johtopaikan, vaikka Face Time Bourbon mieli myös keulaan. Davidson du Pont tuli tiukasti Face Time Bourbonin eteen, mutta vain laukatakseen. Davidson du Pont hylättiin. Björn Goop ajoi tämän jälkeen Face Time Bourbonin johtopaikalle.

Ensimmäiset 600 metriä ravattiin hurjaa vauhtia 06,7. Kun Bahia Quesnot kiersi johtavan rinnalle, vauhti pysyi reippaana, 1100 metriä paineltiin 07,3. Face Time Bourbon nykäisi pienen eron loppusuoran alussa ja näytti menevän ykköseksi. Mutta Sylvain Rogerin valmentaman Delia du Pommereuxin loppuveto oli vahva ja se eteni 180 000 euron voittoon.

Face Time Bourbon jäi painamaan Bahia Quesnotin hyökkäyksen jälkeen, ja se näkyi viimeisellä sadalla metrillä. Kakkonen tuli samalla ajalla voittajan kanssa. Jerry Riordanin valmentama 5-vuotias Aetos Kronos kiri hienosti kolmanneksi ja juoksi ajan 10,0a.

Delia du Pommereux on 8-vuotias tamma, joka on vuosia kuulunut Ranskan eliittiin. Sen edellinen voitto on vuoden 2019 joulukuulta Prix du Bourbonnais -lähdöstä. Kaksi viikkoa sitten Delia du Pommereux sijoittui Prix d’Amériquessa neljänneksi.