"Vähän jännittää" – teini-ikäiset Nella Nyqvist ja Joakim Oldorff mittaavat tasonsa sulkapallon aikuistähtiä vastaan

Suomi joutuu sulkapallon sekajoukkueiden EM-kisoissa heti tiistaina kovaan testiin, kun vastaan asettuu hallitseva mestari Tanska.

– Ehkä vähän jännittää, mutta uskon, että hyvin menee. Jännitys lähtee viimeistään ensimmäisen pelin aikana, huippulupaus Nella Nyqvist, 14, sanoo.

Nyqvist nappasi Joakim Oldorffin tavoin viime syksynä pronssia alle 19-vuotiaiden EM-kotikisoista. Alle 15-vuotiaiden tyttöjen EM-kisoissa Nyqvist juhli vuosi sitten kultaa.

– Tanska on paha vastustaja, ja siellä on tosi laaja taso. Tosi hyvin pitää pelata, jotta saamme jossain pelimuodossa voiton. Urheilu on siitä kivaa, että kaikki on mahdollista. Lähdemme voittamaan Tanskaa. On hienoa nähdä, missä oma taso menee, Oldorff sanoo.

Vantaan EM-kotikisoissa Suomen joukkueeseen kuuluvat Nyqvistin ja 18-vuotiaan Oldorffin lisäksi Kalle Koljonen, Eetu Heino, Valtteri Nieminen, Anton Kaisti, Anton Monnberg, Jesper Paul, Jenny Nyström, Iina Suutarinen, Mathilda Lindholm, Hanna Karkaus sekä Nella Siilasmaa.

Suomen lohkossa ovat Tanskan lisäksi Skotlanti ja Saksa. Tiistaina alkavissa kisoissa on kahdeksan maata, ja koronatilanteen takia ottelut pelataan ilman yleisöä. Aikuisten EM-turnaus pelataan ensimmäistä kertaa Suomessa.

– Olisi tietysti ollut tosi kiva, jos yleisön puolesta näkyisi vielä paremmin, että kyseessä ovat kotikisat. Joka tapauksessa on hienoa pelata, Oldorff sanoo.

Tavoitteet korkealla

Koronaviruspandemia on sotkenut myös huippusulkapalloa. Nyqvist ja Oldorff kertovat pystyneensä harjoittelemaan jokseenkin normaalisti.

– Lajiharjoituksia on ollut enemmän pienryhmissä. Tietysti korona-aika on vaikuttanut huolelliseen hygieniaan: maskit kasvoilla treeneihin, pestään käsiä, pidetään turvavälejä ja salilla pestään laitteita. Treeniohjelmaan tämä ei ole hirveästi vaikuttanut, Oldorff luettelee.

Nyqvistillä on määrä olla tämän vuoden kalenterissaan myös toiset arvokisat.

– Jos alle 17-vuotiaiden EM-kisat pidetään, tavoitteena on olla niissä mitaleilla, hän kertoo.

Aikuisten arvokisat ovat Oldorffille ja Nyqvistille jo uran toiset. Missä kaksikko haluaisi olla sulkapalloilijoina muutamien vuosien päästä?

– Pariisin olympialaiset vuonna 2024 ovat minulla pidemmän tähtäimen tavoitteena, Oldorff sanoo.

– Olla silloin ihan Euroopan kärjessä, Nyqvist jatkaa.

"Fiilis on luottavainen"

Tällä hetkellä kaksikon ajatukset ovat kotikisoissa.

– Minua pelit eivät ole koskaan hirveästi jännittäneet. Olen treenannut viime aikoina hyvin, ja fiilis on luottavainen, Oldorff tiivistää.

Sekajoukkuekisoissa jokaisessa ottelussa on viisi peliä: kaksin- ja nelinpelit sekä sekanelinpeli. Pelaavat kokoonpanot julkistetaan ottelupäivinä.

– Vielä ei ole hirveästi käyty läpi, kuka pelaa ketäkin vastaan, Oldorff sanoi maanantaina iltapäivällä.