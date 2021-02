Serena Williams löi Halepin Australian avoimissa

Yhdysvaltain Serena Williams eteni Australian avoimen tennisturnauksen välieriin ja jatkaa ennätyksellisen 24:nnen grand slam -turnausvoiton jahtaamista. Voittamalla turnauksen Williams nousisi jakamaan kaikkien aikojen ennätystä 24 grand slamia voittaneen Margaret Courtin kanssa.

Australiassa seitsemästi voittanut Williams löi puolivälierässä Romanian Simona Halepin erin 6–3, 6–3. Halep oli turnauksen kakkossijoitettu.

– Ajattelen todella, että tämä oli paras pelaamani ottelu tässä turnauksessa. Pelasin maailman toiseksi parasta pelaajaa vastaan, joten minun oli pystyttävä parantamaan. Onnistuin siinä, Williams iloitsi uutistoimisto AFP:lle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mestaruusjahti on 39-vuotiaalle Williamsille miltei pakkomielteistä. Hän on hävinnyt neljä loppuottelua jahdatessaan Courtin ennätystä.

Williams eteni 40:nnen kerran urallaan grand slam -turnauksen välieriin. Välieräottelussa Williams kohtaa Japanin Naomi Osakan, jonka kanssa yhdysvaltalaisella on tulinen historia.

Vuoden 2018 Yhdysvaltain avointen loppuottelussa Williams raivosi ottelun tuomarille ja rikkoi suutuspäissään mailansa. Osaka voitti kaksikon keskinäisen mittelön tuolloin kahdessa erässä, mutta kohuottelun jälkeen Williams on voittanut kaksi edellistä kohtaamista.

Venäjän Aslan Karatsev jysäytti jättiyllätyksen

Sijoittamattomana pelaajana Australian avoimen tennisturnauksen aloittanut Venäjän Aslan Karatsev jysäytti jättiyllätyksen etenemällä jo turnauksen välieriin asti. Puolivälieräottelussa Karatsev kukisti bulgarialaisen Grigor Dimitrovin neljässä erässä (2–6, 6–4, 6–1, 6–2) ja pudotti 18:nneksi sijoitetun Dimitrovin jatkosta.

27-vuotias Karatsev on ensimmäinen Australian avointen karsintojen kautta varsinaisen turnauksen välieriin edennyt pelaaja sitten vuoden 1977. Maailmanlistalla Karatsev on 114:s. Aiemmin vain Kroatian Goran Ivanicevic on edennyt grand slam -turnauksen välieriin alemmalta sijoitukselta (125:s Wimbledonissa 2001).

Dimitrov vei ensimmäisen erän selkeästi, mutta sitten hänen vaikeutensa alkoivat. Kolmannessa erässä hän joutui pyytämään erillisen lääkintätauon ja sai hoitoa alaselkäänsä. Dimitrov palasi takaisin kentälle, mutta Karatsev hyödynsi bulgarialaisen vajavaisen liikkeen ja köykäiset syötöt armotta.

– On uskomaton tunne olla ensimmäistä kertaa välierissä. Minulla oli alussa vaikeuksia pitää hermoni kurissa, mutta löysin tavan pelata, Karatsev sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Välieräottelussa Karatsevin vastus vain kovenee. Seuraavaksi hän kohtaa joko turnauksen ykkössijoitetun Novak Djokovicin tai kuudenneksi sijoitetun Alexander Zverevin.