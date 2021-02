Nenämaali naurattaa vieläkin Amanda Rantasta, mutta katse on jo perjantain huipputärkeässä Portugali-pelissä

Naisten jalkapallomaajoukkueen Amanda Rantanen muistelee lämmöllä joulukuun Skotlanti-ottelua, joka nosti hyökkääjän hetkeksi kotimaisen jalkapallokeskustelun ykköspuheenaiheeksi.

Maajoukkuedebytantti Rantanen oli tullut lisäajalla minuuttia aiemmin vaihdosta kentälle, kun pallo päätyi läpiajosta hänen naamastaan maaliin ja vei Suomen 1–0-vierasvoittoon. Nenämaaliksi nimetty osuma vei Suomen hyvin lähelle EM-lopputurnauspaikkaa.

– En enää hirveästi ajattele sitä. Kun maalista näkee välillä videon, vieläkin naurattaa aika paljon ja tulee huvittunut olo. Ennen kaikkea muistaa koko pelin, ja miten mieletön taistelu se oli koko joukkueelta ensimmäisestä viimeiseen minuuttiin, Rantanen sanoi tiistaina STT:lle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Rantanen, 22, kertoo seuranneensa maalistaan noussutta media- ja somevyörytystä jonkin verran.

– Kaverit ja tutut panivat hauskoja tviittejä, joita siitä oli tehty. Tietysti vähän katsoin, millaisia videoita ja juttuja pyöri. Ne olivat ihan hauskoja ja naurattivat.

Perjantaina Rantasta ja koko Suomen joukkuetta odottaa uusi haaste, kun EM-karsinnoissa vastaan tulee Portugali.

Voitto Helsingin ottelusta veisi Helmarit varmuudella EM-kisoihin. Tasapelikin riittäisi kisapaikkaan, mikäli Suomi voittaa karsinnat päättävän Kypros-vierasottelunsa ensi viikolla.

Suomi on lohkonsa ykkösenä tasapisteissä Portugalin kanssa. Lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta pääsevät suoraan Englannissa ensi vuonna pelattavaan lopputurnaukseen. Muut lohkokakkoset suuntaavat jatkokarsintoihin. Jatkokarsintapaikka on Suomelle jo varma.

– Jännittää paljon, kun on tärkeä peli sekä iso ja hieno panos. Samalla on hyvä ja levollinen fiilis. Portugali on taitava vastustaja, jolla on tosi hyviä pelaajia, Rantanen sanoo.

Pakkanen saattaa olla Suomelle etu

PK-35:tä edustava Rantanen vakuuttaa olevansa hyvässä kunnossa, vaikka liigakausi ei ole Suomessa käynnissä.

– Toki sen tietää, että pelaajien taso on eri kuin seurajoukkueessa tai Kansallisessa liigassa, mutta ei minua huoleta.

Portugali-kamppailu pelattaneen raikkaassa pakkassäässä.

– Kylmyys, pakkanen ja talvi eivät tule meille ainakaan yllätyksenä. Miinussää ja tekonurtsi saattavat olla meille pieni etu, mutta ei niihin varmasti mikään ratkea, Rantanen uskoo.