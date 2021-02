Liigan vanhin pelaaja Jani Tuppurainen todistaa itselleen ja muille

Pelaaminen on aina ollut Jani Tuppuraisen intohimo. Siksi ei ole yllätys, että Liigan tämän hetken vanhin jääkiekkoilija pelaa yhä yhtä tunnollisesti ja tehokkaasti kuin aina.

Yllätys oli se, että Tuppuraisesta tuli pääsarja- ja maajoukkuekiekkoilija.

– Mikään ei ole tullut ilmaiseksi, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen on yksi kolmesta Liigassa yhä pelaavasta vuonna 1980 syntyneestä pelaajasta. Mutta kun nykyiset HPK-pakit Markus Kankaanperä ja Arto Laatikainen pelasivat ensimmäiset nuorten maaottelunsa kaudella 1995–96, Tuppurainen pelasi uransa ainoaa kautta nuorten SM-sarjoissa.

C-ikäluokan jälkeen hän ei enää mahtunut Kärppien ykkösjoukkueeseen eikä pelannut ainuttakaan ottelua B- tai A-nuorten SM-sarjoissa. Kun Kankaanperä ja Laatikainen nousivat liigapelaajiksi kaudella 1998–99, Tuppurainen pelasi alle 20-vuotiaiden kakkosdivisioonaa.

– Osasta 16-vuotiasta voi sanoa, että heillä on mahdollisuus tulla pelaajiksi. Osasta voi sanoa, ettei ole mitään mahdollisuutta. Minä kuuluin niihin. Putosin aina porukasta.

Tuppurainen kävi kauppaopisto-opintojensa alussa aamujäillä, kunnes hänelle ilmoitettiin, ettei hänen tasonsa riitä sinnekään.

– Peli on ollut minun intohimoni. Minulla ei ollut henkilökohtaisia tavoitteita. Tykkäsin vain pelata. Se pysyi iloisena meininkinä, eikä minua haitannut, että putosin joukkueista.

"Minullakin voisi olla mahdollisuus"

Parikymppisenä Tuppurainen lähti Reijo ja Reino . Pappa . Ruotsalaisen avustuksella puoleksitoista kaudeksi NAHL-junioriliigaan Yhdysvaltoihin. Palattuaan hän pelasi puolitoista kautta Suomi-sarjaa, sitten kolme kautta Mestistä Kajaanin Hokissa. Ensimmäiset liigapelit hänelle kirjattiin kaudella 2002–03 lainamiehenä Kärpissä.

– Siinä tuli muutama peli muiden loukkaantumisten takia. En ollut 22-vuotiaana läheskään valmis Liigaan. Vimma ja harjoitteluun panostaminen syttyi vasta siinä iässä. Siihen asti se oli vain kivaa harrastamista ilman tavoitteita. Mutta kun Pesosen Janne lähti rinnalta Hokista Liigaan, aloin ajatella, että minullakin voisi olla mahdollisuus, Tuppurainen kertaa.

Samaan aikaan, kun useat 1980 syntyneiden ikäluokan ensimmäisen nuorten maajoukkueen pelaajat jo lopettelivat tosipelejä, Tuppurainen nousi vakituisesti Liigaan 25-vuotiaana 2005 KalPassa.

Maajoukkuedebyyttinsä hän teki 29-vuotiaana syksyllä 2009 Helsingin EHT-turnauksessa ja uransa tehokkaimman liigakauden hän pelasi 38-vuotiaana, kun hän keräsi 54 tehopistettä kaudella 2017–18.

– Nautin siitä, että pääsen mittaamaan tasoni. Minun elämässäni jääkiekko on ollut ykkönen. Sen ehdoilla olen tehnyt kaikki valinnat.

Nuoremmille joukkuekavereille, joita hän kutsuu ”pojiksi”, Tuppurainen sanoo painottavansa juuri arjen valintoja.

– Ruoka, lepo ja harjoittelu ovat urheilijan kolminaisuus. Jos jotain niistä laiminlyö, sen tietää heti itsekin. Tämä on raakaa toimintaa, kun oma keho on työväline. Meneekö kymmeneltä vai kahdeltatoista nukkumaan? Syökö kanapastan vai hampurilaisen? Se on sinun valintasi.

Päivittäistä itsetutkiskelua

Tuppurainen sanoo jääkiekkoilun olevan hänelle myös päivittäistä itsetutkiskelua.

– Vaikka itse säätelen omaa suoritustani, pelissä on aina muitakin ihmisiä. Siksi onnistuminen ei ole vain itsestä kiinni. Se pitää tiedostaa. Jos epäonnistuu, pitää ensin miettiä, olisiko jotain voinut tehdä toisin. Jos on tehnyt kaikkensa, voi katsoa peiliin, työstää asiaa ja auttaa myös muita.

Jääkiekkoilijoiden työmarkkinat ovat nykyisin maailmanlaajuiset, mutta Tuppurainen on lyhyitä Elitserien- ja KHL-visiittejä lukuun ottamatta pysytellyt Liigassa ja edustanut vuodesta 2008 lähtien Suomessa aina JYPiä.

– Alun pitäen tulin parin vuoden sopimuksella enkä silloin ajatellut, että jäisin tänne tai rakentaisin tänne taloa. JYP on luottanut minuun, mutta myös vaatinut ja mahdollistanut sen, että olen päässyt tähän asti urallani. Tunnen itseni vapautuneeksi, kun pelaan täällä, ja olen tälle seuralle varmasti antanut kaikkeni. Ihmiset ja ilmapiiri ovat ne syyt, että täällä on kiva olla.

Tuppurainen opiskelee liiketaloutta avoimessa ammattikorkeakoulussa, mutta se ei tarkoita, että hän suunnittelisi lopettamista.

– Minussa syttyi näyttämisen halu, koska en nuorena pärjännyt. Halusin todistaa itselleni ja muille, että pystyn tähän. Se on kantanut tähän asti, ja haluan yhä näyttää, että tämän ikäisenäkin pystyn sen vielä tekemään.