Ässien kova kotivire jatkui – Sami Aittokallio nollasi Tapparan

Poria on pidetty usein pahana vieraskaukalona miesten jääkiekkoliigassa. Nyt yleisöä ei katsomoissa ole, mutta siitä huolimatta Ässät on ollut kotikentällään kova. Voittoja on Porissa peräkkäin nyt peräti seitsemän.

Keskiviikkona kaatui Tappara 2–0 (0–0, 0–0, 2–0). Voittomaalin teki Niko Kivelä. – Edelleen huipputason maalivahtipeliä meiltä, ja pelaaminen oli parempaa kuin tiistaina. Koko joukkueelta sitoutunut esitys, Ässien virkaa tekevä päävalmentaja Pasi Arvonen sanoi. Mainos alkaa Mainos päättyy Ässät onnistui nollaamaan vastustajansa toisessa peräkkäisessä pelissä. Tiistaina Porissa ilman maaleja jäi JYP, kun Ässien ykkösmaalivahti Linus Söderström torjui nollat. Tapparaa vastaan nollapelin torjui noin kuukauden tauon jälkeen takaisin tolppien väliin päässyt Sami Aittokallio. Hänelle kertyi 25 torjuntaa. – Neljä viikkoa oli aikaa, kun pääsin viimeksi pyörähtämään pelissä jäällä. Oli hieno ilta. Mitään ylitsepääsemättömän pahoja tilanteita ei tullut, vaan enemmän tuntui, että Tappara vain pyöri meidän alueella, Aittokallio totesi.