Red Bull -pomokin tietää: Verstappen ykkösenä Mercedeksen toiveissa, jos Hamilton jää sivuun

Formula ykkösten seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin jatkosopimus Mercedes-tallin kanssa kattaa vain tämän kauden, joten luvassa kauden mittaan on jatkuvaa spekulointia mahtitallin ensi vuoden kuljettajistosta. Epäselvää ei kuitenkaan ole, kenet Mercedes haluaisi Hamiltonin korvaajaksi, jos brittilegenda lopettaa tähän kauteen: Red Bullilla ajava Max Verstappen on ykkösehdokas.

– Olen varma, että jos Lewis päättää lopettaa, Max olisi luonnollisestikin kärjessä (Mercedeksen) toivelistalla, myöntää Red Bullin tallipäällikkö Christian Hornerkin F1:n sivustolla.

– Toki heillä on George Russell, ja tietenkin tarjolla on muitakin kuskeja, Horner pehmentää.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Verstappenin sopimus Red Bullin kanssa ulottuu niinkin pitkälle kuin vuoden 2023 loppuun, mutta Horner myöntää, että sopimuksessa on aukkonsa, josta Verstappen voisi livahtaa kilpailijatalliin. Silti Red Bull -pomo on toiveikas tähtensä suhteen: ehkä tarpeeksi kilpailukykyinen auto voisi pitää Verstappenin tallissa.

– Onhan kaikilla kuljettajilla menestykseen liittyviä pykäliä (sopimuksessa), niin myös Maxilla. En avaa sitä sen enempää. Mutta suhteemme Maxin kanssa on hyvin vahva, hän uskoo projektiimme, siihen mitä teemme. Hän näkee investoinnit, joita teemme, ja uskoo tallin ihmisiin ja tallissa työskentelyyn.

– Joten luotan siihen, että mihinkään sopimusklausuuleihin ei tarvitse mennä. Loppujen lopuksi kyse on siitä, että tuomme kilpailukykyisen auton. Sitä hän haluaa, sitä me haluamme. Sitä hän tarvitsee, sitä me tarvitsemme. Siinä mielessä tilanteemme ovat identtiset.