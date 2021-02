NHL-eliittikaksikolla ei eroa: McDavid 500 pisteeseen täsmälleen yhtä nopeasti kuin Crosby

McDavidin uran 500:s NHL-tehopiste tuli syötöllä Jesse Puljujärven maaliin. Kuudetta kauttaan pelaavalle McDavidille ottelu oli 369:s, ja yhtä nopeasti puoleen tuhanteen pääsi Crosby, joka rikkoi rajapyykin viidennellä kaudellaan 2009–10.

McDavid ja Crosby ovat nopeimmat 500 pisteeseen päässeet aktiivipelaajat. Kautta aikain he ovat kahdeksanneksi nopeimmat. Tilaston ykkösenä on kukapa muu kuin Wayne Gretzky, joka tarvitsi 500 pisteeseen vaivaiset 234 ottelua. Tilastokakkonen Mario Lemieux on Gretzkyn ohella ainoa, joka on yltänyt viiteensataan alle 300 pelissä. Lemieuxilla raja tuli vastaan 287. pelissä.

Jari Kurri on kautta aikain kuudenneksi nopein 500 pisteen pelaaja. Kurri kirjasi 500 täyteen NHL-uransa 356. pelissä.