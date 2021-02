Los Angeles Lakersin tähtipelaaja LeBron James ohitti torstain sarjakierroksella yhden virstanpylvään, kun hän rikkoi koripallon NBA-liigassa 35 000 tehdyn pisteen rajan. Hän heitti Brooklyn Netsiä vastaan 23 pistettä, kun LA Lakers hävisi kotipelinsä 98–109.

James on koripallohistorian kolmas pelaaja, joka on tehnyt NBA:ssa vähintään 35 000 pistettä. Hänen edellään ovat urallaan 38 387 pistettä pussittanut Kareem Abdul-Jabbar ja 36 928 pisteen Karl Malone. Jamesin NBA-saldo on 35 017 pistettä.

Jamesilla, 36, on menossa 18. NBA-kautensa.

