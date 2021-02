Jääkiekkoliigassa pelaavan oululaisen Kärppien päävalmentaja Mikko Manner on 14 vuorokauden karanteenissa korona-altistumisen vuoksi. Hän kuuluu viime viikonloppuna Ruotsin Malmössä EHT-turnauksen pelanneen, koronatatartuntoja saaneen Suomen miesten maajoukkueen valmennusjohtoon.

Suomen maajoukkueesta tiedotettiin torstaihin mennessä löytyneen viisi koronatartuntaa. Tartuntoja oli ilmennyt myös Ruotsin ja Tshekin joukkueissa.

Tshekin miehistössä Malmössä pelasivat Kärppien Radek Koblizek ja Libor Sulak. Koblizek on toistaiseksi karanteenissa, kun tartuntatautiviranomaisten virallista karanteenimääräystä odotetaan. Puolustaja Sulak on palannut joukkueen vahvuuteen normaalisti, sillä hän on sairastanut koronan jo aiemmin.

