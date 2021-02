Varamiehinen Tappara polvisti mestarisuosikin – ”Ei se ole ihme, että näitä pelejä voitetaan”

Jääkiekkoliigan ylivoimainen mestarisuosikki Rauman Lukko joutui taipumaan vahvasti varamiehisen Tapparan kynsissä perjantaina Tampereen Hakametsässä.

Isännät rymistelivät Patrik Virran (1+1) johdolla 3–1-voittoon ilman seitsemää avainpelaajaansa.

– Meillä on helkkarin laaja nippu. Vaikka on seitsemän pelaajaa pois, niin meillä on saman verran hyviä pelaajia tilalle. Ei se ole ihme, että näitä pelejä voitetaan, Virta sanoi.

– Hyvä merkki kevättä kohti, sillä pelaajia tippuu varmasti jatkossakin.

Lukko jäi pisteittä ensimmäisen kerran yhdeksään otteluun. Hakametsässä nähtiin lisäksi sellainen harvinaisuus, että raumalaiset päästivät maalin alivoimalla ollessaan.

Maksim Matushkinin kauden avausosuma oli vasta kahdeksas Lukkoa vastaan tehty ylivoimamaali tällä kaudella.

– Meillä on ollut pelillisesti vähän vaikeampi jakso, vaikka voittoja on tullut. Samanlaista nihkeyttä tänään. Alkukauden raikkaus ja luovuus pitäisi taas kaivaa takaisin, Lukon ainokaisen iskenyt Anrei Hakulinen sanoi.

Lukko pelasi Hakametsässäkin ilman koronavirustartunnan saanutta päävalmentajaansa Pekka Virtaa.

– Totta kai iso palanen puuttuu, mutta ei me nyt sen taakse voida mennä mitenkään, Hakulinen totesi.