Naomi Osaka on naistenniksen vallankahvassa – murskasi Australian avointen finaalissa haastajansa Bradyn

Japanin Naomi Osaka on sementoinut tenniksessä asemansa maailman parhaana naispelaajana. Hän antoi lauantaina näytteen voitontahdostaan kukistettuaan Melbournessa Australian avoimen mestaruuskilpailun kaksinpelifinaalissa Yhdysvaltain Jennifer Bradyn 6–4, 6–3.

Australian avoimet ensimmäisen kerran vuonna 2019 voittanut Osaka ratkoi loppuottelun edukseen tunnissa ja 17 minuutissa. Ensimmäisessä grand slam -finaalissaan pelannut Brady sortui finaalissa lukuisiin virheisiin, eikä maailmanlistalla kolmossijalta toiseksi nousevan Osakan, 23, tarvinnut voittaakseen venyä aivan parhaaseensa.

Finaalitappiosta huolimatta Australian avoin mestaruuskilpailu oli suuri menestys 25-vuotiaalle Bradylle. Hän kipuaa kaksinpelin maailmanlistalla 24. sijalta 13:nneksi. Brady hävisi viime syksynä Osakalle grand slam -kiertueen Yhdysvaltain avointen välierissä tiukan kolmen erän ottelun.

– Onnitteluni Jenniferille. Olin jo Yhdysvaltain avointen välieräottelumme jälkeen varma, että hänestä tulee minulle "ongelma", uransa neljännen grand slam -mestaruuden voittanut Osaka letkautti finalistien haastattelussa.

Brady jakoi puolestaan kohteliaisuuksia finaalivastustajalleen.

– Naomi on meille muille innoittaja. Hän parantaa koko ajan, Brady kehui.

Osaka pitkässä voittoputkessa

Osaka mursi Bradyn syötön ensimmäisessä erässä neljännessä ja kymmenennessä pelissä. Brady hermoili jatkuvasti syöttönsä kanssa ja avitti Osakan avauserän voittoon sen lopussa tehtyään pahaan paikkaan kaksoisvirheen.

Toisessa erässä Osaka karkasi kahdella syötönmurrolla 4–0-johtoon. Bradyllä on tunnetusti hyvä kämmenlyönti, mutta lauantaina hän teki kämmeneltä turhan paljon virheitä.

Peräti 21 viime otteluaan peräkkäin voittanut Osaka oli sijoitettu turnauksessa kolmanneksi ja Brady 22:nneksi.

Osaka on voittanut grand slam -turnauksista Australian avointen ohella Yhdysvaltain avoimen mestaruuskilpailun kaksinpelin kahdesti. Hän on voittanut kaikki pelaamansa grand slam -finaalit. Viimeksi neljä pelaamaansa grand slam -loppuottelua peräkkäin on voittanut 1990-luvulla Monica Seles.