Paikka EM-kisoissa on taskussa, mutta paikat EM-joukkueessa vielä jaossa

Koripallomaajoukkue varmisti viikonvaihteessa, että se matkaa ensi vuonna viiden vuoden tauon jälkeen järjestettäviin EM-kisoihin. Mutta millaisella kokoonpanolla?

Suomen aloitusviisikon takakenttä on ensi vuoden EM-kisoissa mitä todennäköisimmin täsmälleen sama kuin vuonna 2011 EM-kisasarjan alkaessa. Petteri Koponen on yhä Suomen ylivoimainen ykkönen pelinjohtajan paikalla, ja Sasu Salin hänen aisaparinsa. Italian liigaan murtautunut Topias Palmi tuuraa Salinia vaihdosta ja voi pelata myös pienen viisikon kolmospaikkaa.

Aloitusviisikon isot miehet ovat itsestään selvästi Lauri Markkanen ja Mikael Jantunen. Sen jälkeen alkavat spekulaatiot.

Taiturien vanheneminen voi avata tilaa nuorille

Aloitusviisikon pienen laitahyökkääjän paikka on toistakymmentä vuotta kuulunut nykyiselle maajoukkuekapteenille Shawn Huffille. Hän pelaa erinomaista kautta Korisliigan Seagullsissa, mutta täyttää ennen EM-lopputurnausta 38 vuotta. Kisoihin on aikaa puolitoista vuotta, ja se voi kulua ikämiehen kannalta piinallisen hitaasti.

Elias Valtonen, 21, kurkkii jo Huffin olan takana. Hän on tällä kaudella löytänyt peliaikaa Saksan kakkosliigan Tübingenistä vietettyään sitä ennen turhauttavat pari kautta Arizona State -yliopistossa. EM-karsinnan ratkaisuottelussa Sveitsiä vastaan perjantaina hän aloitti toisen puoliajan Huffin tilalla.

Matti Nuutinen, 30, tuurasi Huffia vuoden 2014 MM-kisoissa sekä vuosien 2015 ja 2017 EM-kisoissa, mutta hänen pallollisen pelinsä rajallisuus tekee hänestä nykypelissä pikemminkin pienen viisikon nelospelaajan kuin laitamiehen. Sunnuntaina Georgiaa vastaan Nuutinen rappasi 4.49 minuutissa viisi virhettä ja nolla pistettä.

Nuoren polven laitapelaajista Remu Raitaselle, 23, ja Max Besselinkille, 18, EM-kisojen siirtyminen vuodella koronapandemian takia voi olla ratkaiseva aikalisä, jonka aikana he ehtivät nousta kisakokoonpanoon.

Jos Koposen paikka aloitusviisikossa on varma, hänen tuuraajansa nimi on auki. Jamar Wilsonilla on suomalaispelaajien joukossa harvinainen taito luoda heittopaikkoja itselleen yksi vastaan yksi -hyökkäämisellä. Viimeisenä karsintaviikonvaihteena hän oli sivussa nilkkavamman takia, mutta terveenä olisi varmasti ollut kokoonpanossa.

Eri kysymys on, miten kauan. Wilson on muutaman kuukauden Huffia vanhempi.

Tahvanaiselle pisteitä monipuolisuudesta

Edon Maxhuni täytti Wilsonilta vapautuneen paikan Sveitsiä vastaan isolla itseluottamuksella. Maxhuni pystyy Wilsonin tavoin luomaan paikkoja ja osaa käyttää palloscreenejä suomalaistakamiehistä juonikkaimmin. Voi myös olla, että sekä Wilson että Maxhuni ovat kisajoukkueessa.

Salinin ja Palmin takana heittävän takamiehen paikalle on ensimmäisenä jonossa Ville Tahvanainen. Bradleyn yliopistossa pelaava Tahvanainen on monipuolinen korintekijä ja voi tuurata myös ykköspaikkaa. Mikko Koivisto, 33, on ollut Suomen arvokisamiehistössä 2011 lähtien, mutta Sveitsiä vastaan hän ei mahtunut kokoonpanoon.

Markkasen ja Jantusen lisäksi Alexander Madsen on isoista miehistä varma valinta. Hänen jälkeensä viimeisissä isojen miesten paikoissa ovat kiinni Erik ja Alex Murphy. Kummankin ura on vammojen takia ollut rikkonainen. Erik Murphy hakee uutta alkua Japanin kakkosliigasta asti, kun taas Alex Murphy on liukunut uransa alun kolmospaikalta pienten viisikoiden neloseksi.

Suomi päätti EM-karsinnan voittoon Georgiasta

Suomi kukisti koripalloilun EM-karsinnan viimeisessä ottelussa Georgian 78–70 Tbilisin koronakuplassa. Molemmat joukkueet olivat jo ennen ottelua varmistaneet paikkansa ensi vuoteen siirtyneessä lopputurnauksessa.

Georgia voitti Suomen marraskuussa Espoossa, mutta nyt sen riveistä puuttuivat joukkueen paras yksittäinen pelaaja Tornike Shengelia sekä amerikkalaistaustainen pelinjohtaja Thaddus McFadden ja hänen tuuraajakseen hankittu Conner Frankamp. Puoliajalla Suomi johti 49–30 ja näytti menevän helppoon voittoon.

Kolmannen neljänneksen alkuun Georgia tuli huomattavasti aggressiivisemmalla puolustuksella, mikä sotki Suomen hyökkäyksen täysin. Kolmannen neljänneksen jälkeen peli oli 57–57, mutta viimeisellä neljänneksellä Suomi rutisti itsensä voittoon. Suomen parhaat korintekijät olivat Erik Murphy ja Elias Valtonen 14 pisteellä mieheen.